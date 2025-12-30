Pred Novu godinu: Sarajevo krcato turistima

Nadležne institucije potvrđuju da je riječ o očekivanom sezonskom vrhuncu, jer se turistički kapaciteti pune iz dana u dan.

Direktor Turističke zajednice Kantona Sarajevo Haris Fazlagić naglašava da Sarajevo u prazničnim danima živi punim kapacitetom.”Najviše turista dolazi iz regiona, ali bilježimo i dolaske iz Turske, Italije i Njemačke. Naravno, tu su i naši ljudi iz dijaspore, što je dovelo do rekordne popunjenosti kapaciteta. Od Božića do Božića nastavljamo ovim tempom i nadamo se naredne godine još više koncerata, gastronomije i festivala na ulicama Sarajeva”, rekao je Fazlagić.

Razne registarske tablice

Dodao je da je “grad prelijep bez obzira na prometni kolaps” i da je dovoljno pogledati razne registarske tablice na automobilima kako bi se vidjelo da Sarajevo privlači posjetioce iz cijelog svijeta.uristička zajednica podsjeća da su organizirana četiri dana besplatnih koncerata – 31. decembra na Marijin Dvoru i tri dana ispred Vijećnice te da grad nudi bogat program kroz “Zimu na Vilsu”, “Zimsku čaroliju” u Starom gradu i na Ilidži.

“Naš posao je da praznujemo i promoviramo, a rezultati su itekako vidljivi”, poručio je Veliki broj gostiju u Sarajevo dolazi i zračnim putem. Prema podacima Međunarodnog aerodroma Sarajevo, najviše putnika bilježi se na linijama prema i iz Turske, Njemačke i Austrije, s naglaskom na Istanbul, Beč i Frankfurt kao ključna međunarodna čvorišta,pišu Vijesti

Uprava Aerodroma naglašava da upravo ove destinacije omogućavaju putnicima iz Sarajeva jednostavan pristup ostatku svijeta, ali i da predstavljaju glavne ulazne tačke za turiste koji dolaze u BiH.

“Naša infrastruktura, organizacija i koordinacija s avioprijevoznicima omogućava da bez poteškoća opslužimo sve planirane dolaske i odlaske, uključujući goste koji kombiniraju turističku posjetu Sarajevu i Bosni i Hercegovini”, navode iz Uprave, dodajući da je Aerodrom spreman odgovoriti na povećanu frekvenciju putnika tokom prazničnog i zimskog perioda.

Pojačan avionski saobraćaj

Statistički podaci pokazuju da je zaključno s krajem decembra ostvareno ukupno 19.531 aviooperacija, što je povećanje od 17 posto u odnosu na isti period prethodne godine. Ukupan broj putnika iznosio je 2.209.780, što je 22 posto više u poređenju sa prošlom godinom.

Početkom novembra Aerodrom je ostvario historijski rezultat, dočekan je dvomilioniti putnik, što je prvi put u njegovoj historiji da je dostignuta ova brojka.

“Ovi podaci jasno pokazuju kontinuirani rast prometa i potvrđuju poziciju Aerodroma Sarajevo kao jednog od ključnih saobraćajnih čvorišta u regiji. Očekujemo nastavak trenda rasta prometa i početkom naredne godine”, kazali su Feni sa Sarajevskog aerodroma.

Zbog povećanog broja posjetilaca, Uprava policije Mininistarstva unutrašnjih poslova KS od 15. decembra provodi pojačane mjere sigurnosti, koje će trajati do 15. januara. Mjere se odnose na sve aspekte policijskog rada, a posebno na kontrole učesnika u saobraćaju – upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola ili opijata, vožnju bez dozvole te suzbijanje zloupotrebe pirotehničkih sredstava.

Facebook komentari