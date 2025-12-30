Nesreća na žičari u Italiji: Povrijeđeni putnici, 100 ljudi spašeno helikopterima

Nesreća se dogodila kada su dvije kabine udarile u dvije stanice žičare koja se nalazi u blizini sela Macugnaga u regiji Pijemont, saopćila je italijanska vatrogasna služba, prenosi HINA.

Tri putnika u gornjoj kabini su povrijeđena, zajedno s operaterom žičare na stanici, navodi se u saopćenju. Drugi italijanski mediji izvijestili su da je ukupno šest osoba zatražilo medicinsku pomoć.Obližnje skijaške staze zatvorene su nakon incidenta.

Filippo Besozzi, generalni direktor operatera žičare Macugnaga Trasporti e Servizi, rekao je za novinsku agenciju ANSA da jedna od kabina očigledno nije usporila kako je trebalo i da je udarila u zaštitnu ogradu stanice.

„Srećom, nema teških povreda i ničiji život nije ugrožen“, dodao je.

Žičara je nakon nesreće stavljena van upotrebe, zbog čega je grupa od oko 100 ljudi, uključujući djecu i strane turiste, neko vrijeme ostala zarobljena na gornjoj stanici na planini Monte Moro, na nadmorskoj visini od oko 2.800 metara, izvijestili su italijanski mediji.Italijanska televizija RAI navela je da je instalacija izgrađena 1962. godine te da je obnovljena prije dvije godine po cijeni od dva miliona eura,pišu Vijesti

Italija ima dugu historiju teških nesreća na žičarama. Posljednja se dogodila u aprilu, kada su četiri osobe poginule u blizini Castellammare di Stabije, oko 30 kilometara jugoistočno od Napulja.

Godine 2021. četrnaest ljudi je poginulo kada se žičara koja povezuje sjeverni dio jezera Maggiore s obližnjom planinom srušila na tlo.

