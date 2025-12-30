Ruski vojnici ubili cijelu porodicu jer im nisu dali alkohol

Kako prenosi Kyiv Post, osumnjičeni su nakon zločina lažno izvijestili svoje zapovjedništvo da su navodno uništili ukrajinsku vojnu jedinicu.

Zločin se dogodio u noći između 20. i 21. decembra, kada su naoružani ruski vojnici upali u podrum u kojem su se skrivali civili. Prema iskazu jedinog preživjelog svjedoka, prvo su naišli na oca i sina koji su im izašli u susret. Vojnici su od njih zatražili alkohol, a kada su dobili odgovor da ga nemaju, obojicu su na licu mjesta ubili.

Nakon toga su ušli u podrum gdje su se nalazili ostali civili i ubili cijelu porodicu – baku, oca, majku i sina – kao i još jednog muškarca. Jedna osoba uspjela je preživjeti tako što se pravila mrtva,pišu Vijesti

Prema navodima ukrajinskih vlasti, nakon masakra su ruski vojnici svom zapovjedništvu prijavili da su “eliminisali diverzantsko-izviđačku grupu Oružanih snaga Ukrajine”, a potom su zapalili objekat kako bi prikrili tragove zločina. Kako navodi ukrajinska agencija RBC, dvojicu osumnjičenih vojnika uhapsio je 23. decembra 159. vojno-zapovjedni ured Ukrajine.

