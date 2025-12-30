Apel građanima da ne nasjedaju na prevare putem poziva, poruka i “Vibera”

U proteklih mjesec dana evidentirano je više prijava takvih prevara, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Iz ove uprave apeluju na građane da budu oprezni prilikom stupanja u komunikaciju putem telefona i internet aplikacija sa nepoznatim brojevima, te pojasnili da se u tim slučajevima prevaranti predstavljaju kao poznanici i zahtijevaju transfere novca na različite načine, odnosno u vidu telefonske dopune ili “X-bonova”,pišu Vijesti

Više informacija građani mogu dobiti i na internet stranici Odjeljenja za visokotehnološki kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova RS posredstvom koje građani mogu da prijave ovakve ili slične prevare.

Facebook komentari