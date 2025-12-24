Stevandić izbacio Vukanovića iz sale: “Iznesite ga, psihijatrija je blizu”

Ovoj odluci, prethodila je verbalna prepirka Stevandića i Vukanovića, a na tački dnevnog reda koja se ticala rada Pravobranilaštva Republike Srpske za 2024. godinu.

Nakon što je Stevandić najavio da će zbog katoličkog Badnjeg dana i predstojećeg Božića skratiti sjednicu i nastaviti je vjerovatno u februaru, Vukanović se pobunio riječima da Stevandić ne dozvoljava da se u skupštini raspravlja o negativnom revizorskom izvještaju za grad Banjaluka u 2023. godini, prenose Nezavisne,pišu Vijesti

“Pošto nemate nikakve mjere, sad ću prekinuti ovu sjednicu i zakazaću dan za glasanje u 14.30 časova”, poručio je Stevandić.

Na to je Vukanović odgovorio riječima:

“Da bi zaštitioStanivukovića (Draška). Pa to mu je bolje što ti radiš, pa više ćeš ga potopiti. Otkud tebi pravo da ti danas zaustavljaš raspravu da ne pričamo o gradu Banjaluka?”

Stevandić se na ove riječi pozvao na član 162. Poslovnika o radu Narodne skupštine Republike Srpske kojim se poslaniku može izreći mjera udaljenja sa sjednice.Gospodin Vukanović je odstranjen. Prekid sjednice nema nikakve veze sa Stanivukovićem nego sa katoličkim Božićem. Ajde napolje. Izbačen si po tački 162, udaljen si”, poručio je Stevandić, na šta je Vukanović glasno kazao,pišu Vijesti

“Jeste li se ovo dogovorili? Imate li časti?”

Stevandić je potom opet nastavio, obraćajući se Vukanoviću riječima:

“Hajde, ovo nervno rastrojstvo iznesite vani, psihijatrija je blizu”.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari