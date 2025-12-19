Google testira AI asistenta koji se koristi putem maila

Asistenta CC pokreće model vještačke inteligencije Džeminaj i on može da se poveže sa Googleovim nalogom, odnosno Googleovim drajvom, kalendarom i mailom.

Korisnici ove usluge će svakodnevno dobijati mail “Dan pred vama” (Your Day Ahead) u kome će biti sumirane obaveze, raspored u kalendaru i najvažnije dnevne informacije iz povezanih servisa, prenosi “Tech crunch”.

U bilo kom trenutku će korisnici moći da odgovore na mail ili da pošalju poruku asistentu CC i traže dodavanje novih obaveza, prilagođavanje ličnih preferencija ili pretragu informacija.

Asistent CC je trenutno dostupan samo AI Pro i AI Ultra korisnicima u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, starijim od 18 godina.

Google navodi da je novi asistent za sada ograničen isključivo na korisničke naloge, dok poslovni (workspace) nalozi nisu podržani.

Kompanija Google se ovim potezom pridružuje rastućem broju kompanija koje eksperimentišu sa AI asistentima zasnovanim na mailu i dnevnim sažecima.

Pojedine aplikacije, poput audio-platforme Haksi (Huxe), nude i dnevne podkaste zasnovane na podacima iz maila, kalendara i korisničkih interesovanja, prenosi Tanjug.

