EU odustaje od zabrane dizelaša i benzinaca

Potez izvršnog tijela EU-a uslijedio je nakon pritiska evropskih proizvođača automobila i predstavlja najveći korak unazad u zelenim politikama Unije u posljednjih nekoliko godina.

Prijedlog još trebaju potvrditi evropske vlade i Evropski parlament.

EK je očito popustila pred zahtjevima autoindustrije, pogotovo njemačke i talijanske, koje se teško bore da zadrže korak s konkurencijom Tesle i kineskih proizvođača električnih automobila.

Prema novom prijedlogu, od 2035. proizvođači automobila morat će smanjiti emisiju ugljikova dioksida za 90 posto, umjesto 100 posto. To znači da će 90 posto voznog parka svakog proizvođača automobila morati biti električni, to jest s nultom stopom emisije, a ostalih deset posto morat će kompenzirati korištenjem čelika koji je proizveden u EU-u uz nisku emisiju ugljikova dioksida ili korištenjem e-goriva i biogoriva, javlja Hina.

To će omogućiti da se plug-in hibridi, blagi hibridi i automobili s motorima na unutrašnje izgaranje i dalje proizvode nakon 2035.

Uredba EU-a, donesena 2023. kao dio Zelenog plana, postavila je cilj da od 2035. svi novoregistrovani automobili budu s nultom emisijom, to jest da budu električni. To je naišlo na veliki otpor evropskih proizvođača automobila, pogotovo u Njemačkoj.

EK želi potaknuti proizvodnju malih, cjenovno pristupačnih električnih automobila, dužine do 4,2 metra. U tu svrhu predlaže da se svaki takav automobil proizveden u EU-u ne računa kao jedno vozilo nego kao 1,3 vozila. Na taj će način proizvođači automobila lakše dostići cilj da je 90 posto njihovih automobila s nultom emisijom,pišu Vijesti

EK predlaže da od 2030. godine države članice osiguraju da određeni dio automobila koje kompanije daju na raspolaganje svojim zaposlenicima bude električan. Kao pozitivan primjer navedena je Belgija, koja već neko vrijeme ima zakon da svi takvi automobili budu električni, i danas je 52 posto voznog parka u vlasništvu kompanija na električni pogon.

Facebook komentari