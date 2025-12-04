Vijesti

Trivić: Blanuša će pobijediti nakon ponovnog brojanja

10.6K  
Objavljeno prije 1 sat

Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić, izjavila je da otvaranje vreća na samo nekoliko biračkih mjesta i ponovno brojanje glasova za prijevremene izbore za predsjednika entiteta Republika Srpska, pokazuje da se u Doboju desila sistemska i organizirana krađa glasova u korist “kandidata vlasti Siniše Karana, a na štetu kandidata opozicije Branka Blanuše”.

 Jelena Trivić - Vijesti.ba

Institucije ovaj put ne smiju dozvoliti da se desi ono što se desilo 2022. godine, a to je da se na sve dokaze o neregularnostima i izbornoj krađi zažmiri i proglasi nelegitimni pobjednik koji to nije – istaknula je Trivić.

Navela je kako vjeruje da ovaj put neće biti tako te je pozvala institucije da postupe u skladu s pravilima kako ne bi, prema njenim riječima, još jedan kontaminiran i neregularan izborni proces proglasili regularnim,pišu Vijesti

– Očekujemo da se izbori ponove u onim lokalnim zajednicama u kojima postoje zaista osnovani razlozi za to i sigurna sam da će takvi rezultati pokazati da je opozicioni kandidat Branko Blanuša, odnio pobjedu nad Sinišom Karanom – zaključila je Trivić, navodi u saopćenju stranke Narodni front.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh