Trivić: Blanuša će pobijediti nakon ponovnog brojanja

Institucije ovaj put ne smiju dozvoliti da se desi ono što se desilo 2022. godine, a to je da se na sve dokaze o neregularnostima i izbornoj krađi zažmiri i proglasi nelegitimni pobjednik koji to nije – istaknula je Trivić.

Navela je kako vjeruje da ovaj put neće biti tako te je pozvala institucije da postupe u skladu s pravilima kako ne bi, prema njenim riječima, još jedan kontaminiran i neregularan izborni proces proglasili regularnim,pišu Vijesti

– Očekujemo da se izbori ponove u onim lokalnim zajednicama u kojima postoje zaista osnovani razlozi za to i sigurna sam da će takvi rezultati pokazati da je opozicioni kandidat Branko Blanuša, odnio pobjedu nad Sinišom Karanom – zaključila je Trivić, navodi u saopćenju stranke Narodni front.

