Brčko distrikt BiH,uvodi dječiji dodatak za svu djecu od rođenja do osamnaeste godine

Zakon o dječijoj zaštiti našao se na dnevnom redu predstojeće sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH nakon sastanka predsjednika Skupštine Brčko distrikta BiH Damira Bulčevića i gradonačelnika Siniše Milića, kojem su u četvrtak prisustvovali i šefovi zastupničkih klubova, navodi se iz Ureda Stručne službe Brčko distrikta BiH.

Sjednica će biti održana u srijedu, 10. decembra, s početkom u 10 sati, odmah nakon završetka 21. redovne sjednice, a dogovoreni dnevni red obuhvata 22 tačke, od kojih će prva biti Zakon o dječijoj zaštiti. Predsjednik Skupštine Damir Bulčević istakao je da je riječ o važnom iskoraku ka usklađivanju domaćih propisa s međunarodnim konvencijama o pravima djeteta.

– Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti uvodi dječiji dodatak za svu djecu u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, čime prvi put obuhvatamo svu djecu od rođenja do osamnaest godina i stvaramo uslove za ostvarivanje univerzalnog prava na dječiji dodatak – izjavio je Bulčević,prenose Vijesti

Centralni dio sjednice obilježit će i razmatranje Prijedloga budžeta Brčko distrikta BiH za 2026. godinu.

Kako je naglasio Bulčević, budžet je u završnoj fazi analize, a Komisija za budžet detaljno razmatra zahtjeve odjeljenja i institucija, s posebnom pažnjom na kapitalne projekte i potrebe građana i udruženja izražene tokom javnih rasprava.

Zastupnici će razmatrati i Izvještaj o izvršenju budžeta za period januar–septembar 2025. godine, te finansijske planove, programe i izvještaje o radu više institucija za 2025. i 2026. godinu. Pred njima će se naći i informacije o statusu projekta sanacije deponije te o problemima u vezi s auto-otpadom na prometnici Omerbegovača.

Facebook komentari