Vijesti

Brčko distrikt BiH,uvodi dječiji dodatak za svu djecu od rođenja do osamnaeste godine

4.1K  
Objavljeno prije 56 minuta

Na 22. redovnoj sjednici Skupštine Brčko distrikta BiH razmatrat će se Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti u drugom čitanju, kojim se uvodi značajna novina – univerzalni dječiji dodatak za svu djecu u Brčko distriktu BiH, od rođenja do osamnaeste godine.

Zakon o dječijoj zaštiti našao se na dnevnom redu predstojeće sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH nakon sastanka predsjednika Skupštine Brčko distrikta BiH Damira Bulčevića i gradonačelnika Siniše Milića, kojem su u četvrtak prisustvovali i šefovi zastupničkih klubova, navodi se iz Ureda Stručne službe Brčko distrikta BiH.

Sjednica će biti održana u srijedu, 10. decembra, s početkom u 10 sati, odmah nakon završetka 21. redovne sjednice, a dogovoreni dnevni red obuhvata 22 tačke, od kojih će prva biti Zakon o dječijoj zaštiti. Predsjednik Skupštine Damir Bulčević istakao je da je riječ o važnom iskoraku ka usklađivanju domaćih propisa s međunarodnim konvencijama o pravima djeteta.

– Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti uvodi dječiji dodatak za svu djecu u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, čime prvi put obuhvatamo svu djecu od rođenja do osamnaest godina i stvaramo uslove za ostvarivanje univerzalnog prava na dječiji dodatak – izjavio je Bulčević,prenose Vijesti

Centralni dio sjednice obilježit će i razmatranje Prijedloga budžeta Brčko distrikta BiH za 2026. godinu.

Kako je naglasio Bulčević, budžet je u završnoj fazi analize, a Komisija za budžet detaljno razmatra zahtjeve odjeljenja i institucija, s posebnom pažnjom na kapitalne projekte i potrebe građana i udruženja izražene tokom javnih rasprava.

Zastupnici će razmatrati i Izvještaj o izvršenju budžeta za period januar–septembar 2025. godine, te finansijske planove, programe i izvještaje o radu više institucija za 2025. i 2026. godinu. Pred njima će se naći i informacije o statusu projekta sanacije deponije te o problemima u vezi s auto-otpadom na prometnici Omerbegovača.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh