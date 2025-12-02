Aca Lukas i Saša Mirković: Ljudi ne nasjedajte, ludaci žele da nas ponovo podijele zbog političkih poena

Nakon velike bure koja se podigla zbog fotografije pjevača Ace Lukasa sa Naserom Orićem, ratnim komandantom odbrane Srebrenice, prvi put ekskluzivno za jednu televiziju govore Lukas i njegov menadžer i vlasnik Hype produkcije Saša Mirković. U ovom tekstu u direktnom prijenosu pratite najzanimljivije izjave. Lukas i Mirković su govorili o tome kako je nastala fotografija s Orićem, o reakcijama koje su uslijedile, političarima koji pokušavaju ubrati jeftine poene na cijeloj prenapuhanoj aferi, otkazivanju koncerta na Jahorini i mnogim drugim temama.

2′ – Ovo treba da shvate ljudi kao odbranu od napada. Oni koriste svoje reurse da nas napadnu, tako mi koristimo svoje resurse da se odbranimo. Kad je nepravda u pitanju, neću da stanem dok ne ispravim nepravdu. Buru je izazvala slika, objasnio sam 30 puta o čemu se radi. Napadnut sam od ljudi iz Republike Srpske, prvi napad sam doživio od Milorada Dodika, zabranio je koncert na Jahorini. Koliko je on kompetentan da to zabrani, nisam siguran. (Aca Lukas)

4′ – Naš prostor je takav, da se jedna ista stvar koristi u različite svrhe. Ja sam 2022. godine Miloradu Dodiku dao podršku. Pomogli smo koliko god smo mogli. isam siguran da su nam u Sarajevu zbog toga zabranili koncert. To nije stvar nacionalne osnove i pripadnosti, to je stvar ljudksosti. neko je čovjek, a neko nije. Pola Srbije i Republike Srpske se druži s Naserom Orićem, da se čuju, da rade poslove, da se čuju telefonom. (Aca Lukas)

5′ – Ja sam čovjeka prvi put u životu vidio. Samo hoću da kažem koliko su ti dvostruki aršini zastupljeni kod nas. Ja hoću da to sve što radim, da stojim iza toga. Pokazao sam da ne mrzim nikoga, da ne pravim podjele po nacionalnoj osnovi, po boji kože, pravim podjele ljudi na dobre i loše. Moj obraz je čist kao suza, a koliko je čist obraz tih ljudi koji me napadaju to oni znaju. Neću ustuknuti ni milimetar ni pred Dodikom ni pred njegovom klikom. (Aca Lukas)

8′ – Kažu da je Mile Dodik s početka karijere prodavao paprike na pijaci i da ih je punio vodom kako bi bile teže. Ja da sam to znao, ja se izvinjavam svim ljudima u Republici Srpskoj, zato što je imao neku Acinu i moju podršku, ja da sam to znao, nikada ga u životu ne bih podržao. To je jednostavno tako. Nikakvu donaciju Miletu Dodiku i SNSD-u nismo dali. Nikada. (Saša Mirković)

10′ – Mi podržavamo cjelovitu Bosnu i Hercegovinu. I Aca i jakada ulazimo u državu, ulazimo u Bosnu i Hercegovinu i ja ne mogu da nipodaštavam znakove i simbole jedne države. A također i entitete koji se nalaze u samoj BiH. Mi poštujemo svoje ali uvažavamo druge. MI ćemo biti isti ti ljudi. Ne moramo da imamo zastavu naleđima. (Saša Mirković)

13′ – Zašto čovjek vraća cijelu situaciju unazad? Na toj Jahorini je makar polovina publike bilo iz Federacije. Niko nije pitao ko je odakle. Svi su veseli, svi se zabavljaju. Zar to nije poenta priče? Ne razumijem čemu ovaj potez. Ja mogu da sviram i pjevam gdje hoću. Stvar je u tome, zašto zbog svojih političkih interesa vraćaš situaciju nazad. Tjeraš ljude da se zapitaju da li trebaju da idu na Jahorinu. (Aca Lukas)

15′ – Je li Naser živi u BiH? Je li on u BiH posljednjih 20 godina? Lukas se jučer izvinio, ali ako se neko osjetio povrijeđenim, mi nemamo pravo nikome da sudimo niti da tražimo lične karte. Ja sada pitam ovog lažnog predsjednika koji nema kredibilitet, njemu je Sud zabranio da se bavi politikom, Milorad Dodik em što se predstavlja kao predsjednik, on jedini nije kompetentan o tome da priča, ali ja njega pitam jer je u prethodnih 20 godina na vlasti, ako je Naser Orić kriv, što ga majstore nisi uhapsio? (Saša Mirković)

19′ – Ja ću pjevati za inat njemu. Svi se druže, rade poslove. Šta je bilo u ratu, ne znam. Čuo sam i ove priče i one. Ja nisam bio u ratu. Pa ako je to radio, što njega ne napadnu. Ja sam umjetnik, desilo se da je sjeo pored mene. Ja sam sjeo pored prijatelja kojeg dobro poznajem. Nisam znao da je on. Ne bih sjeo ne zato iz nekog animoziteta, nego da ne bi do ovoga došlo. Ovo nije samo moj problem. Jer ponovo su počeli ljudi da se dijele. Taj čovjek nije osuđen, na kraju krajeva ja nisam sudija. Nije na meni da pričam. Rat je pošast grozna stvar, gdje ljude ovi odozgor stjeraju. Poptuno je besmisleno pričati o tome. (Aca Lukas)

24′ – Ko je on da zabrani u RS da bilo ko gostuje. Mi želimo da gostujemo na RTRS-u. Ali ne smije direktor da nas zove. Ni o tome ne želim da sudim, kao i što tvrdim, da neke Acine kolegice stoje s Dodikom u cijeloj ovoj priči i da je napad inspirisan isključivo protiv Srbije. Lukas je poslužio kao instrument da bi se napala Srbija. Jedna je, ja je zovem stalno “Crna udovica”, meni nikada ne može da bude prijatelj ali Miletu Dodiku jeste. (Saša Mirković)

27′ – Svojim stavovima ja nikoga ne vrijeđam. NIkada mi se nije desilo da mi se zabrani koncert. Ovo ima veze s ljudskošću. Čovjek je vidio i smislio da će ovako napraviti političke poene. Mi smo dva puta bili slamka spasa. Sada ove godine smo opet slamka spasa. Ali nismo donirali ništa, da se zna. Sad smo opet slamka spasa, hajde sada gazi Mirkovića i Lukasa, jer ćeš tako dobiti neke glasove, jer mu zabranjuješ da pjeva u RS jer se slikao s Naserom Orićem. A ti svi njegovi ljudi godinama sarađuju s Naserom Orićem. (Aca Lukas)

29′ – Na tom rođendanu sam bio i ja. Aca je prišao tom stolu da pozdravi svog prijatelja iz Sjenice da ga pozdravi. Šerif je također bio tu i Naser se tu pojavio. Naser je prišao da se slika. Nema pravdanja, ali želimo da objasnimo ovo. Meni je glupo da uopće to pominjemo ko ima sliku s Naserom. Ali ako je tako, onda zabrani svima. Znam da je s Acom Pejovićem da se čuju, čestitaju Bajram. Šta je sada tu? Aca Lukas se s njim i ne čuje, ja se ne čujem. Ja ga ni ne poznajem. Koliko ja znam, Mile dobro poznaje Nasera Orića. (Saša Mirković)

32′ – Dodik ima dvojno državljanstvo i on je umislio da bi mogao da se kandiduje za predsjednika Srbije. Ali ne bi mogao da dobije glasa, možda bi mogao 0,1 posto. To je osnova cijele priče. A neka služi na čast svakome ako je zloupotrijebljena fotografija. (Saša Mirković),piše Avaz

35′ – Ovo nema veze s mojom odbranom. Ali ovo me boli i nervira da se vraćamo unazad. Nema potrebe nikakve. Ljudi, ovo što se radi, radi se zbog političkih poena, nemojte da slušate ludake koji hoće ponovo da nas podijele bez ikakve potrebe. A ja, za mene je lako. Ja ću se odbraniti. (Aca Lukas)

38′ – Aca je pjevač i kod njega imamo najbolju zabavu. Ali kada se desi ovakva situacija, ne mogu da kažem da sam politički nepismen. Vidim šta se dešava i to sam neki dan rekao premijeru Sjeverne Makedonije. Siniša Karan je novi predsjendik RS, i treba da se odlijepi od Dodika, a ne da stoji pored čovjeka koji kaže “Karan neće ni da pita zašto nešto treba da uradi”. Ali svemu dođe kraj. (Saša Mirković)

