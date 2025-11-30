Po Dodikovom nalogu: Otkazan koncert Ace Lukasa na Jahorini nakon što se slikao sa Naserom Orićem

Razlog je fotografija koju je na društvenim mrežama objavio Naser Orić na kojoj se nalazi i Aca Lukas. Nakon objavljivanja fotografije uslijedile su brojne rekacije pa i Dodika.

“Poslije ovog čina, Aca Lukas je izgubio kredibilitet za svaki budući nastup u Republici Srpskoj, pogotovo na otvaranju zimske sezone na Jahorini”, napisao je Dodik.

Nedugo poslije ovakvog Dodikovog stava otkazan je nastup Ace Lukasa.

“Razlog za otkazivanje je fotografija na kojoj se najavljeni izvođač nalazi u društvu Nasera Orića, a koja je izazvala zabrinutost i uznemirenost javnosti u Republici Srpskoj. O novom izvođaču koji će nastupiti umjesto najavljenog, javnost će biti blagovremeno obavještena, dok će svi ostali programi u okviru Ski Opening-a biti realizovani prema planu”, naveli su organizatori,piše N1

Orić pravosnažno oslobođen

Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine 2018. godine je oslobodilo bivše pripadnike Armije Republike BiH, komandanta Nasera Orića i pripadnika ARBiH Sabahudina Muhića optužbi za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika 1992. na području Srebrenice. Sudija Tihomir Lukes istakao je tada u obrazloženju presude da su Orić i Muhić oslobođeni krivice zbog nepouzdanosti ključnog zaštićenog svjedoka O-1, usljed promjene iskaza, dok su iskazi ostalih svjedoka i predstavljeni dokazi bili nedovoljni za dokazivanje krivnje van razumne sumnje.

