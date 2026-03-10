Ljudi rođeni u ovom znaku jedva će dočekati kraj marta, ništa im ne ide od ruke…

Mart je za mnoge znakove razdoblje promjena, ali nekima može donijeti i pojačan stres, nesigurnost ili osjećaj da se stvari ne odvijaju onako kako su planirali. U astrologiji se takva razdoblja često povezuju s napetim planetarnim aspektima koji potiču preispitivanje, ali i niz manjih prepreka u svakodnevnom životu.

Za jedan znak ovaj mjesec posebno je zahtjevan. Pripadnici tog znaka mogli bi imati osjećaj da se sve događa odjednom, od poslovnih pritisaka do napetosti u odnosima s drugima. Zbog toga mnogi od njih već sada odbrojavaju dane do kraja mjeseca.

Pripadnici Djevice poznati su po svojoj potrebi za redom, planiranjem i kontrolom. Kada se stvari počnu odvijati nepredvidivo, to kod njih može izazvati dodatnu nervozu i osjećaj pritiska. Upravo takvu energiju mnoge Djevice osjećaju tokom marta.

Na poslovnom planu mogući su dodatni zadaci, promjene u planovima ili situacije u kojima će morati rješavati tuđe pogreške. Djevice često preuzimaju više odgovornosti nego što bi trebale, pa se lako mogu naći u ulozi osobe koja mora držati sve konce u rukama.

Sitnice će izazvati veće napetosti

Ni privatni odnosi neće uvijek biti jednostavni. U komunikaciji s bliskim ljudima mogu se pojaviti nesporazumi, osobito ako Djevice pokušaju sve kontrolirati ili previše analiziraju tuđe postupke. Sitnice koje inače ne bi bile problem sada bi mogle izazvati veće napetosti.

Ipak, dobra vijest je da ovo razdoblje nije trajno. Kako se mjesec bude bližio kraju, mnoge situacije počet će se smirivati. Djevice će ponovno dobiti osjećaj da stvari dolaze na svoje mjesto, a stres koji se nakupio postupno će se smanjivati.

Upravo zato kraj ožujka za njih donosi veliko olakšanje, ali i priliku da ponovno pronađu ritam koji im najviše odgovara, piše index.

