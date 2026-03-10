Jupiter konačno kreće direktno 10. marta: Ova 4 znaka ulaze u period sreće, novca i velikih životnih promjena

Od 10. marta Jupiter završava svoj retrogradni hod i ponovo kreće direktno, što prema astrologiji donosi mnogo povoljniju energiju. Ova planeta često se naziva „velikim dobročiniteljem“, jer se povezuje sa srećom, prosperitetom, materijalnim napretkom i pozitivnim životnim okolnostima, piše naj žena.

Jupiter je retrogradan još od novembra 2025. godine. U tom periodu mnogi su više pažnje posvećivali ličnom razvoju, unutrašnjem rastu i preispitivanju svojih ciljeva, dok su spoljašnji rezultati i materijalni uspjeh često bili u drugom planu.

Retrogradni Jupiter nas često navodi da zastanemo i preispitamo planove. Ako ste pokušavali da ostvarite nešto bez jasne strategije ili strukture, ovaj period je bio prilika da sagledate širu sliku i napravite pametnije korake za budućnost.

Kada Jupiter ponovo krene direktno, energija se mijenja. Ideje i planovi koji su do sada bili u fazi razmišljanja mogu početi da se ostvaruju, a za neke horoskopske znakove to može značiti posebno povoljan period.

Rak

Za Rakove Jupiter ima posebno snažan uticaj jer se nalazi u njihovoj prvoj kući, koja simbolizuje ličnost, identitet i lični razvoj.

Tokom retrogradnog perioda mnogi Rakovi su se bavili sopstvenim napretkom i ličnim ciljevima. Jupiter u ovom znaku otvara novi dvanaestogodišnji ciklus rasta i samopouzdanja.

Kada planeta ponovo krene direktno, otvaraju se nove prilike u različitim oblastima života – od posla i finansija do ljubavi i zdravlja. Mnogi Rakovi će imati osjećaj da im se stvari konačno vraćaju na svoje mjesto i da su ponovo u pravom trenutku na pravom mjestu.

Blizanci

Kod Blizanaca je retrogradni Jupiter bio u drugoj kući, koja je povezana sa novcem, materijalnim vrijednostima i ličnim samopouzdanjem.

Ovaj period je mnoge Blizance naveo da preispitaju svoje finansijske planove i način na koji upravljaju novcem. Međutim, kada Jupiter krene direktno, stvari počinju da se pokreću.

Moguće su nove poslovne prilike, povišica ili napredak u karijeri. Istovremeno raste i osjećaj sopstvene vrijednosti, pa Blizanci lakše prepoznaju svoje sposobnosti i počinju sigurnije da koriste svoje talente.

Škorpija

Za Škorpije Jupiter prolazi kroz devetu kuću, koja se vezuje za znanje, putovanja, filozofiju i širenje vidika.

Kada Jupiter krene direktno, mnoge Škorpije mogu osetiti snažnu potrebu za učenjem, istraživanjem i novim iskustvima. Ovaj period može doneti napredak kroz obrazovanje, kurseve, stručna usavršavanja ili čak putovanja koja menjaju pogled na život.

Deveta kuća se povezuje i sa pravnim pitanjima, medijima, izdavaštvom i tehnologijom, pa se u tim oblastima mogu pojaviti nove prilike.

Ribe

Za Ribe Jupiter prolazi kroz petu kuću, koja je povezana sa ljubavlju, kreativnošću, prijateljstvima i uživanjem u životu.

Kada Jupiter ponovo krene direktno, ove oblasti života počinju da dobijaju novu energiju. Ako ste slobodni, postoji velika šansa da upoznate osobu koja bi mogla imati važnu ulogu u vašem životu.

Za one koji su već u vezi ovaj period donosi više romantike, radosti i lijepih trenutaka.

Peta kuća se takođe povezuje sa kreativnošću i talentom, pa mnoge Ribe mogu dobiti inspiraciju i priliku da pokažu svoje sposobnosti u umetnosti, pisanju, muzici ili drugim kreativnim oblastima.

Facebook komentari