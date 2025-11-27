Dva paralelna svijeta: Ministri i parlamentarci s 5.000 KM u toplim salama, radnici BHRT s minimalcem na “minusu” ispred

Parlamentarna skupština je osnivač BHRT-a, ona treba da vodi brigu o BHRT-u i da provodi zakone. Kada je primjena zakona u pitanju, svi očekuju da BHRT poštuje sve zakone i primjenjuje sve odredbe, a kada BHRT traži da se primjenjuju zakoni, onda tu niko nema milosti”, rekla je Lejla A. Babović, pomoćnica generalnog direktora.

Dug od 100 miliona KM prema BHRT-u

Finansijskom krahu BHRT-a najviše je kumovao dug od 100 miliona maraka RTRS-a koji nije ispunjavao zakonsku obavezu i dio prikupljene takse uplaćivao na račune državnog javnog serivsa. Na koncu, zbog duga Evropskoj radiodifuznoj uniji, od oko 17 miliona maraka, suočeni su sa mogućom pljenidbom imovine i gašenjem proizvodnih kapaciteta. Prije nekoliko dana bili su prinuđeni na prekid programa, zbog krova koji je prokišnjavao.

“Nama ne rade liftovi, naši uposlenici se u 2025. penju pješice, čak 12 spratova da bi došli na svoja radna mjesta. Unatoč svemu tome pokušavamo ostati profesionalni i ostaćemo profesionalni do kraja, sve dok i zadnja emisija bude išla s BHRT-a, trudimo se i dalje, objektivno, istinito, nepristrasno i neovisno izvještavati o svim važnim događajima u BiH”, rekla je Neda Tadić, direktorica BHT1.

“Nisam ni u najcrnjem snu mogao naslutiit da ću nakon 38 godina rada braniti svoju egzistenciju”

“Jako me boli, ja radim 38 godina i čitav život radim i na ulici i u šumi i na stadionu, u studiju, skupa sa svojim kolegama, i na -15 i 20, i na + 40, nebitno, ali da ću svoju egzistenciju sada braniti, nakon ’92. pa do ’95. ovdje ispred zgrade institucija BiH, to nisam ni u najcrnjem snu mogao naslutiti”, rekao je Amir Sofić, snimatelj BHT1.

Pokušaji da se kroz posljednji budžet riješi pitanje BHRT-a, ili bar duga prema EBU, nisu uspjeli. Resorni ministar Srđan Amidžić, poručio je kako javni servis nije budžetska kategorija, kako novac može zatražiti putem grantova, i pozvao na, kako je rekao, smjenu, nekompetentnog menadžmenta. Menadžment danas odgovara:

“Mi nemamo nikakve instrumente osim sudskih procesa i dobili smo, hvala Bogu, i pravdi, ipak je bila dostižna na kraju na Ustavnom sudu da smo mi bili u pravu. I onda taj gospodin koji inače blokira sve pokušaje da se BHRT-u pomogne, pa makar privremeno, izjavi da je menadžment kriv, kako, tako što smo blokirali prebacivanje sredstava RTRS-a, odvratna jedna izjava zaista”, rekao je Belmin Karamehmedović, v.d. generalnog direktora BHRT-a.

“Opstat ćemo”

Ovo nije prvi put da se više od 800 radnika BHRT-a suočavaju s problemima. Ipak, nada postoji da će se pronaći bar privremeno rješenje kojim bi se osigurali minimalni uslovi rada,piše N1

“BHRT-a će biti, mi ćemo opstati, riješit će se naša situacija, mi u to duboko vjerujemo, jer mi smo tu da se izborimo za naše bolje sutra, ali moraju zapamtiti da ovakvim ignorantskim odnosom neće uspjeti ugasiti BHRT, jer će morati riješiti ovaj predmet, kao što su riješili slučaj Viaduct, i mnoge druge slučajeve u ovoj zemlji koji su došli na red, na naplatu”, rekla je Željana Mehmedika, uposlenica BHRT-a.

Protest radnika BHRT-a, akciju vođenja programa na platou ispred institucija države, pod sloganom “Ne gasite BHRT”, podržali su tokom dana brojni kulturni, sportski, univerzitetski i medijski radnici. Svi sa jednom porukom – bez državnog javnog servisa, nema ni države.

Facebook komentari