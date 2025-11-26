Horor u Rimu: Par napadnut u parku, djevojka silovana pred nemoćnim zaručnikom

Mladi talijanski par, za koji policija javlja da je prije incidenta bio gol, parkirao se u mirnom kutu Tor Tre Teste, parka u istočnom dijelu glavnog grada, nekoliko minuta prije nego što ih je opkolila skupina koja je napala njihovo vozilo.

Policija je rekla da su napadači razbili prozor i prvo izvukli 24-godišnjeg muškarca iz automobila prije nego što su prisilili ženu da izađe dok se pokušavala pokriti komadom odjeće. Muškarac je rekao policajcima da su ga dvojica napadača držala dok su njegovu zaručnicu odvlačili nedaleko od njega.

Dok su je silovali, on je vrištao tražeći pomoć, molio ih da prestanu i čak prijetio osvetom, ali ih nije zaustavio ili se uspio osloboditi. Nakon napada, sva trojica počinitelja pobjegla su s mjesta događaja. Par je pozvao policiju i podnio prijavu.

Prema vlastima, par je bio prestravljen i zbunjen. Policajci su također dodali da je moguće da je bilo uključeno i do pet napadača. Do sada su uhitili trojicu Marokanaca pod optužbom za grupno silovanje i pljačku.

Dvojicu su pronašli policajci iz rimske jedinice “Leteći odred” i pritvorili ih samo nekoliko dana nakon napada 25. listopada, a treći je uhićen u Veroni prije nekoliko dana. Istražitelji su rekli da su uhićenja držana u tajnosti dok su nastavili prikupljati dokaze.

Otisci prstiju s razbijenog prozora odgovaraju uhićenim muškarcima, prema istražiteljima. Policajci su također rekli da je napad započeo kao pljačka, budući da su tijekom napada ukradene stvari para, piše Daily Mail.

Potvrđujući da policija još uvijek istražuje jesu li bili uključeni još neki muškarci, detektiv je rekao da ‘istraga nije zatvorena’.

U studenom prošle godine, talijanska premijerka Giorgia Meloni povezala je migrante, posebno one bez dokumenata, s porastom seksualnog nasilja i silovanja u zemlji. Prije nego što je izabrana, objavila je stravičan video žene koju migrant siluje na pločniku u Piacenzi.

Nedavni slučajevi grupnog silovanja u koje su bili uključeni imigranti doveli su do javnih prosvjeda protiv ilegalnih masovnih migracija i nasilja nad ženama.

U veljači 2024. godine, bespomoćnu 13-godišnju djevojčicu brutalno je pola sata silovala skupina egipatskih migranata u Cataniji nakon što je odvučena u javni WC. Tvrdila je da su je dvojica, oboje maloljetnici, seksualno napali dok ju je ostatak bande sputavao.

U drugom slučaju u listopadu 2024., tražitelj azila navodno je zatrudnjeo desetogodišnju djevojčicu nakon što ju je silovao. Navodno je 28-godišnji migrant iz Bangladeša napao djevojčicu u migrantskom centru u Lombardiji.

Italija nije jedina europska zemlja koja doživljava porast seksualnog nasilja među migrantima. Prošli mjesec policija je uhitila petoricu sirijskih muškaraca nakon što je tinejdžerica grupno silovana i prijećena elektrošokerom.

U međuvremenu, prošli tjedan, političari u Italiji pokrenuli su proširenje definicije seksualnog nasilja kako bi uključila i djela bez pristanka. Time se žrtva oslobađa odgovornosti za pokazivanje fizičkih znakova zlostavljanja.

Zagovornici su pozdravili amandman, rekavši da će on ljudima olakšati prijavljivanje takvih zločina. To dolazi nakon što je ishod nekoliko slučajeva silovanja izazvao bijes talijanske javnosti, prenosi Dnevnik

