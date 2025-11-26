CIK BiH: Stigli glasovi putem pošte na izborima u RS

Danas u 14.30 sati planirano je brojanje nepotvrđenih glasačkih listića i glasačkih listića birača koji su glasali u odsustvu, dok je za sutra planirano brojanje glasačkih listića birača koji su glasali posredstvom mobilnih timova, nakon čega slijedi verifikacija glasačkih paketa birača koji su glasali putem pošte i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH, saopćeno je ranije iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (CIK BiH).Iz CIK-a BiH podsjećaju da se glasački listići birača koji glasaju putem pošte primaju pet dana nakon dana održavanja izbora, ali da datum slanja mora biti najkasnije dan održavanja izbora.

Kako se navodi u saopćenju, do danas je primljeno 4.521 koverta birača koji glasaju putem pošte, od čega je 1.154 koverti neuručena pošta.

CIK BiH je danas ažurirao preliminirane, nezvanične i nekompletne rezultate prijevremenih izbora za predsjednika RS.

Kandidat SNSD-a na prijevremenim izborima za predsjednika RS Siniša Karan osvojio je 217.808 glasova, što je za 8.466 glasova više od kandidata SDS-a Branka Blanuše koji je osvojio 209.342 glasa,pišu Vijesti

Nakon obrađenih 99,91 posto biračkih mjesta, Karan je osvojio povjerenje 50,31 odsto birača, a Blanuša 48,36 posto, pokazuju najnoviji preliminarni, nezvanični i nekompletni rezultati Centralne izborne komisije BiH.

