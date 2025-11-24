Putin okrenuo leđa Dodiku kada mu je najviše trebao

U pogledu predsjedničkih izbora, koji su ovog vikenda održani u Republici Srpskoj, autor u Frankfurter algemajne cajtungu (FAZ) podsjeća da „Milorad Dodik, ipak nije smio učestvovati na izborima” a godinama je bio jedna od ključnih figura političke scene u BiH. „Sada mu je, međutim, bh. pravosuđe izreklo zabranu političkog djelovanja u trajanju od šest godina, jer je više puta i sistematski kršio ustav zemlje”, piše Deutsche Welle.Autor podsjeća da se Dodik tokom svog posljednjeg mandata na funkciji predsjednika RS sve više pozicionirao separatistički, te da je Parlament, kojim dominira njegova stranka, proteklih godina usvojio niz zakona čiji je cilj bio podrivanje bosanske države. „Kao krajnji cilj, vođa separatista najavljivao je proglašenje nezavisnosti entiteta.”

Martens dalje piše kako je Dodik dugo djelovao uvjeren u pobjedu. „Kao odanom Putinovom savezniku očito je vjerovao da mu je podrška Moskve zagarantovana, a nakon pobjede Donalda Trampa i ona iz Vašingtona.” Dodaje se da se nije plašio ni EU ni visokog predstavnika u BiH.

Bez podrške Kremlja

U tekstu se ističe da „suprotno očekivanjima, Trampova Amerika nije mirno posmatrala pokušaj demontaže jedne evropske države”. (…) Prema dostupnim informacijama, više država uložilo je značajan napor da skrene pažnju SAD na osjetljiv razvoj događaja u BiH, među njima Saudijska Arabija, Italija i Turska”, piše FAZ i dodaje da „Dodika nije iznenadila samo oštra intervencija iz Vašingtona, već i to što se nije mogao osloniti na svoje stare pokrovitelje iz Kremlja kao ranije”.

FAZ takođe primjećuje da je sve to na neko vrijeme “oslabilo Dodikovu poziciju i izgledalo je kao da mu se karijera bliži kraju”. Martens piše i da je Dodik godinama lobirao u SAD, a “lobiranje uglavnom finansirano iz budžetskih sredstava RS, koja je Dodik tretirao kao vlastitu imovinu”.

“Nakon što se dugo činilo da lobisti u Vašingtonu ne mogu ništa postići, krajem oktobra stigla je iznenađujuća vijest da su sankcije ukinute. (…) Istovremeno, Dodik je prihvatio smjenu s funkcije predsjednika i više se nije protivio održavanju novih izbora. Nekoliko dana kasnije Dodik se na mreži X zahvalio Trumpu što je time ‘ispravljena velika nepravda’.”

Da li Dodik i dalje vuče konce?

U tekstu se ukazuje da, s obzirom da je Dodik ostao na čelu SNSD, još nije jasno da li Dodik zaista nestaje s političke scene. „Prema odluci državnog pravosuđa, morao bi napustiti i tu funkciju, jer zabrana političkog djelovanja obuhvata sva politička mjesta, pa i predsjedništvo stranke”, ističe se.

Autor smatra da bi na kraju, “ukidanje sankcija moglo Dodika čak i ojačati”. S obzirom da su sankcije ukinute desetinama njegovih saradnika “vjerovatno se tako učvrstila njihova lojalnost šefu – a predsjednička funkcija iskusnom političaru nije nužna da bi i dalje povlačio sve konce”.

„Prerano je za prognozu o Dodikovom političkom kraju”

Adi Ćerimagić, stručnjak za Bosnu iz trusta mozgova „Evropska inicijativa za stabilnost”, za Faz kaže da je Dodik često mijenjao funkcije (predsjednik, premijer…), ali “nijedna od tih funkcija nikada nije bila pravi izvor njegove moći”. “Dodikovu moć uvijek je činila kontrola nad strankom, kao i mreža kompanija koje vodi preko ljudi od povjerenja”, kaže Ćerimagić i naglašava da “ne samo da je i dalje na čelu stranke, već je i poslovni konglomerat oslobođen tereta sankcija”.

Ćerimagić dodaje da je za prognoze o Dodikovom političkom kraju još prerano. „Tek u oktobru naredne godine, kada se u Republici Srpskoj budu birali novi parlament i ponovo novi predsjednik, pokazaće se da li je Dodikova moć zaista okončana.”

No, ono što je konstantno isto, odnosno „što se nije promijenilo jeste Dodikova retorika. (…) Na jednom predizbornom skupu u srpski kontrolisanom Istočnom Sarajevu, ovih dana je u svom prepoznatljivom huškačkom stilu napao bošnjačku većinu, koju je uvredljivo nazvao ‚Turcima‘: ‚Niko ne laže gore i više od Turčina‘, rekao je Dodik uz aplauz publike i uporedio bh. muslimane s ‚amebama‘ koje se šire svuda čim se prva nastani.”

Karan – čovjek od povjerenja

Cajt onlajn (Die Zeit Online) pod naslovom „Čovjek od povjerenja srpskog vođe Dodika pobijedio na prijevrenim izborima” piše: „U Republici Srpskoj je Dodikov bliski saradnikSiniša Karan (SNSD) očigledno pobijedio na prijevremenim predsjedničkim izborima. (…) Karan je važio za jasnog favorita među šest kandidata i, prema podacima komisije, osvojio je 50,9 odsto glasova. Njegov glavni protivkandidat Branko Blanuša (SDS) dobio je 47,8 odsto.” Autorka Vera Šproten ističe da se još uvijek radi o preliminarnom rezultatu,piše Avaz

„Očekivani pobjednik Karan najavio je da će politiku Milorada Dodika ‚nastaviti još snažnije‘. Srpska demokratska stranka saopštila je da će zbog ozbiljnih nepravilnosti tražiti ponavljanje izbora u tri biračka mjesta,” piše Cajt ukazujući na nisku izlaznost na birališta – 36 odsto.

U tekstu se napominje da se „protiv Dodika i dalje vodi istraga zbog različitih optužbi – uključujući djelovanje protiv ustava”.

