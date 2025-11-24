Tramp najavio da će proglasiti Muslimansko bratstvo terorističkom organizacijom

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je u nedjelju za online publikaciju Just the News da namjerava proglasiti Muslimansko bratstvo stranom terorističkom organizacijom.
– To će biti urađeno na najjači i najsnažniji način – rekao je Tramp. – Završni dokumenti se pripremaju – dodao je.
Trampova izjava dolazi nakon odluke prošle sedmice republikanskog guvernera Teksasa Grega Abota da proglasi Muslimansko bratstvo i Vijeće za američko-islamske odnose (CAIR), američku nevladinu organizaciju koju neki stručnjaci u Vašingtonu opisuju kao blisku Muslimanskom bratstvu, „stranim terorističkim organizacijama i transnacionalnim kriminalnim organizacijama“.
U proglasu Abota navodi se da Muslimansko bratstvo „pruža podršku lokaliziranim ograncima u mnogim državama i teritorijama širom svijeta, uključujući grupe koje provode terorizam na međunarodnom nivou“.
Republikanski guverner tvrdi da su „Muslimansko bratstvo i CAIR dugo jasno pokazivali svoje ciljeve: nasilno nametanje šerijatskog prava i uspostavljanje islamskog ‘gospodstva nad svijetom’. Radnje koje Muslimansko bratstvo i CAIR preduzimaju u podršci terorizmu širom svijeta i podrivanju naših zakona putem nasilja, zastrašivanja i uznemiravanja potpuno su neprihvatljive.“
CAIR je odbacio ovu oznaku, navodeći da ona „krši ustavna prava njegovih članova na imovinu i slobodu govora“ te da tuži državu Teksas.
Neki članovi Kongresa lobiraju kod američkog State Departmenta da proglasi Muslimansko bratstvo stranom terorističkom organizacijom.
Pravni stručnjaci u Vašingtonu navode da za službenu oznaku treba proći dug proces provjere aktivnosti globalne organizacije i njenih različitih ogranaka na Bliskom istoku i širom svijeta, na osnovu američkih obavještajnih i diplomatskih izvještaja.
Američki predsjednik može sam privremeno donijeti odluku i izdati izvršnu naredbu koja vrijedi godinu dana.
Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je u augustu da je proglašavanje Muslimanskog bratstva stranom terorističkom organizacijom „u toku, i naravno da postoje različiti ogranci Muslimanskog bratstva, pa bi svaki od njih morao biti pojedinačno označen“.
– Moramo proći kroz taj interni proces, izvršiti reviziju, dokumentovati i opravdati sve što je potrebno – dodao je. Organizacija je već proglašena terorističkom u Egiptu, Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Bahreinu. Bratstvo, koje je nedavno zabranjeno u Jordanu, održava veze s Katarom i Turskom. Ove dvije države podržavaju Hamas, koji se smatra ogrankom Muslimanskog bratstva.
Rušenje SAD
Muslimansko bratstvo stručnjaci opisuju kao ideološku inspiraciju sunitskih džihadističkih grupa poput Al Kaide.
Republikanski senator Ted Kruz u julu je predstavio prijedlog zakona kojim bi se Muslimansko bratstvo proglasilo stranom terorističkom organizacijom.
– Muslimansko bratstvo je teroristička organizacija i pruža podršku svojim ograncima koji su terorističke organizacije – rekao je Kruz.
– Posvećeni su rušenju i uništenju Amerike i drugih neislamističkih vlada širom svijeta, te predstavljaju ozbiljnu prijetnju američkim nacionalnim sigurnosnim interesima – dodao je.
Američki senator Džon Kornin (R-TX) supotpisao je Zakon o proglašenju Muslimanskog bratstva terorističkom organizacijom, kojim bi se američkom državnom sekretaru naložilo da proglasi Muslimansko bratstvo terorističkom grupom.
Republikanski zastupnik Mario Dijaz-Balart i demokratski zastupnik Džared Moskovič ponovo su u julu 2025. predstavili Zakon o proglašenju Muslimanskog bratstva terorističkom organizacijom, poručivši da je „od ključne važnosti za američke sigurnosne interese da spriječimo da američki dolari omogućavaju opasne aktivnosti Muslimanskog bratstva i da onemogućimo članovima Muslimanskog bratstva ulazak u Sjedinjene Države“.
Promoviranje terorizma
Moskovič je rekao da „Muslimansko bratstvo ima dokumentovanu historiju promoviranja terorizma protiv Sjedinjenih Država, naših saveznika i našeg društva“.
Američki think-tank Foundation for Defence of Democracies naveo je da je „sistematičniji pristup Muslimanskom bratstvu odavno trebao biti uveden“.
Dodali su da njihova istraživanja pokazuju zašto SAD „trebaju proglasiti Muslimansko bratstvo i njegove ogranke stranim terorističkim organizacijama“.