Tramp najavio da će proglasiti Muslimansko bratstvo terorističkom organizacijom

– To će biti urađeno na najjači i najsnažniji način – rekao je Tramp. – Završni dokumenti se pripremaju – dodao je.

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je u nedjelju za online publikaciju Just the News da namjerava proglasiti Muslimansko bratstvo stranom terorističkom organizacijom.

Trampova izjava dolazi nakon odluke prošle sedmice republikanskog guvernera Teksasa Grega Abota da proglasi Muslimansko bratstvo i Vijeće za američko-islamske odnose (CAIR), američku nevladinu organizaciju koju neki stručnjaci u Vašingtonu opisuju kao blisku Muslimanskom bratstvu, „stranim terorističkim organizacijama i transnacionalnim kriminalnim organizacijama“.

U proglasu Abota navodi se da Muslimansko bratstvo „pruža podršku lokaliziranim ograncima u mnogim državama i teritorijama širom svijeta, uključujući grupe koje provode terorizam na međunarodnom nivou“.

CAIR je odbacio ovu oznaku, navodeći da ona „krši ustavna prava njegovih članova na imovinu i slobodu govora“ te da tuži državu Teksas.

Republikanski guverner tvrdi da su „Muslimansko bratstvo i CAIR dugo jasno pokazivali svoje ciljeve: nasilno nametanje šerijatskog prava i uspostavljanje islamskog ‘gospodstva nad svijetom’. Radnje koje Muslimansko bratstvo i CAIR preduzimaju u podršci terorizmu širom svijeta i podrivanju naših zakona putem nasilja, zastrašivanja i uznemiravanja potpuno su neprihvatljive.“

Neki članovi Kongresa lobiraju kod američkog State Departmenta da proglasi Muslimansko bratstvo stranom terorističkom organizacijom.

Pravni stručnjaci u Vašingtonu navode da za službenu oznaku treba proći dug proces provjere aktivnosti globalne organizacije i njenih različitih ogranaka na Bliskom istoku i širom svijeta, na osnovu američkih obavještajnih i diplomatskih izvještaja.

Američki predsjednik može sam privremeno donijeti odluku i izdati izvršnu naredbu koja vrijedi godinu dana.

Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je u augustu da je proglašavanje Muslimanskog bratstva stranom terorističkom organizacijom „u toku, i naravno da postoje različiti ogranci Muslimanskog bratstva, pa bi svaki od njih morao biti pojedinačno označen“.

– Moramo proći kroz taj interni proces, izvršiti reviziju, dokumentovati i opravdati sve što je potrebno – dodao je. Organizacija je već proglašena terorističkom u Egiptu, Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Bahreinu. Bratstvo, koje je nedavno zabranjeno u Jordanu, održava veze s Katarom i Turskom. Ove dvije države podržavaju Hamas, koji se smatra ogrankom Muslimanskog bratstva.

Rušenje SAD

Muslimansko bratstvo stručnjaci opisuju kao ideološku inspiraciju sunitskih džihadističkih grupa poput Al Kaide.

Republikanski senator Ted Kruz u julu je predstavio prijedlog zakona kojim bi se Muslimansko bratstvo proglasilo stranom terorističkom organizacijom.

– Muslimansko bratstvo je teroristička organizacija i pruža podršku svojim ograncima koji su terorističke organizacije – rekao je Kruz.

– Posvećeni su rušenju i uništenju Amerike i drugih neislamističkih vlada širom svijeta, te predstavljaju ozbiljnu prijetnju američkim nacionalnim sigurnosnim interesima – dodao je.

Američki senator Džon Kornin (R-TX) supotpisao je Zakon o proglašenju Muslimanskog bratstva terorističkom organizacijom, kojim bi se američkom državnom sekretaru naložilo da proglasi Muslimansko bratstvo terorističkom grupom.

Republikanski zastupnik Mario Dijaz-Balart i demokratski zastupnik Džared Moskovič ponovo su u julu 2025. predstavili Zakon o proglašenju Muslimanskog bratstva terorističkom organizacijom, poručivši da je „od ključne važnosti za američke sigurnosne interese da spriječimo da američki dolari omogućavaju opasne aktivnosti Muslimanskog bratstva i da onemogućimo članovima Muslimanskog bratstva ulazak u Sjedinjene Države“.

Promoviranje terorizma

Moskovič je rekao da „Muslimansko bratstvo ima dokumentovanu historiju promoviranja terorizma protiv Sjedinjenih Država, naših saveznika i našeg društva“.

Američki think-tank Foundation for Defence of Democracies naveo je da je „sistematičniji pristup Muslimanskom bratstvu odavno trebao biti uveden“.

Dodali su da njihova istraživanja pokazuju zašto SAD „trebaju proglasiti Muslimansko bratstvo i njegove ogranke stranim terorističkim organizacijama“.