Snježni haos u Bosni: Više puteva privremeno zatvoreno

Saobraćaj je trenutno obustavljen na nekoliko dionica. Na magistralnoj cesti Livno-Grahovo u mjestu Priluka zbog saobraćajne nezgode, na putu Sarajevo-Trnovo zbog zaglavljenog vangabaritnog teretnog vozila, te preko prevoja Koprivnica zbog oborenog stabla.Dionice Ripački klanac, Kladanj, Romanija i Rogoj zatvorene su za teretni saobraćaj, dok putnička vozila saobraćaju otežano. Na magistralnoj cesti M-5 u mjestu Šantići (Vitez), zbog slijetanja teretnog vozila, u funkciji je samo jedna traka.

Otežano saobraćanje zabilježeno je i na cestama: Banjaluka-Manjača-Čađavica, Mrkonjić Grad-Miliništa, Tisovac-Kneževo-Ugar, Kotor Varoš-Kneževo, Šipovo-Novo Selo, te preko planinskih prevoja Lanište, Oštrelj, Rostovo, Makljen, Mlinište, Rogoj, Romanija, Nišići i Karaula.Vozači kamiona sa prikolicom i šlepera pozivaju se na obaveznu upotrebu zimske opreme preko prevoja Komar (Donji Vakuf-Travnik).

Vanredne regulacije saobraćaja privremeno su uklonjene na dionicama autoceste A-1 Kakanj-Visoko i Podlugovi-Sarajevo sjever.U toku je sanacija klizišta u mjestu Sijeračke stijene na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina, gdje se od 08:00 do 17:00 sati saobraćaj prekida do 45 minuta.

Zbog saobraćajnih nezgoda i prepreka na putevima, vozači se mole na dodatni oprez.Vozačima se savjetuje oprez, prilagođena brzina i korištenje zimske opreme, dok nadležni apeluju na strpljenje zbog otežanih uslova”, ranije su upozorili iz BIHAMK-a.

