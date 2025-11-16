Vijesti

Aktivirano upozorenje za moguće poplave u Hercegovini

5.0K  
Objavljeno prije 1 sat

Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar izdala je upozorenje za područje sliva Jadranskog mora, a posebno za Hercegovinu, zbog najavljenih obilnijih padavina koje se očekuju 18. i 19. novembra.

 Kišno vrijeme - Pinterest.com

Na temelju prognoza, predviđa se da će u tom vremenskom okviru pasti između 40 i 60 litara kiše za 24 sata, što može izazvati porast vodostaja i dovesti do lokalnih bujičnih i urbanih poplava.

Agencija upozorava sve nadležne institucije da pažljivo prate situaciju i poduzmu odgovarajuće mjere zaštite, pridržavajući se Federalnog operativnog plana odbrane od poplava. Službama koje se bave zaštitom i spašavanjem ljudi i materijalnih dobara savjetuje se dodatan oprez,pišu Vijesti

Za sve informacije o trenutnim vodostajima s hidroloških stanica na vodnom području Jadranskog mora, građanima i institucijama dostupna je web stranica Agencije: www.jadran.ba.

Iz Agencije napominju kako se ovo upozorenje izdaje temeljem prognoziranih podataka o padavinama, te se eventualne promjene u vremenskoj prognozi mogu odraziti na hidrološko stanje.


