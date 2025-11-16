Rumuni i Srbi planirali nerede, policija ZDK ih spriječila

Budući da je osiguranje ove utakmice, koja je ocijenjena utakmicom visokog rizika i koja je zasigurno predstavljala jedan od najvećih sigurnosnih izazova za postupanje policijskih struktura ZDK posljednjih godina, prilikom sačinjavanja plana osiguranja se posebno vodilo računa o postupanju policijskih službenika u kontekstu aktuelnih dešavanja u sportskoj zajednici naše zemlje, a prvenstveno saznanja koja su se povezivala sa određenim navijačkim grupama iz Rumunije ali i Srbije, a koja su ukazivala na najavu određenih nezakonitih ponašanja i izazivanja navijačkih i huliganskih nereda – navodi se u saopćenju MUP ZDK.

Sva prikupljena saznanja su se krajnje ozbiljno provjeravala i u skladu sa tim su planirane posebne operativne aktivnosti i postupanja policijskih timova.

U tom smislu, na vrlo visokom nivou je ostvarena saradnja sa drugim policijskim agencijama i sigurnosnim službama, što je rezultiralo efikasnim praćenjem i nadzorom svih grupa i pojedinaca ali i preveniranjem bilo kakvih incidenata ili navijačkih nereda. Slijedom navedenog, posebno su razrađene i planirane mjere osiguranja kada su u pitanju gostujući navijači kako bi se istim osigurala maksimalna lična sigurnost.

Kao potvrda navedenog, govori podatak da za vrijeme i nakon utakmice, na području Grada Zenica i stadiona Bilino Polje nije zabilježen nijedan incident niti slučajevi ugrožavanja lične i imovinske sigurnosti navijača, stručnog osoblja i gostiju.

Kako je konstatovano na sastanku Štaba za koordiniranje i usmjeravanje svih aktivnosti osiguranja, koji je održan nakon utakmice, i na kojem je izvršena analiza cjelokupnog postupanja, samo u jednom slučaju su poduzete radnje utvrđivanja identiteta jednog državljanina Rumunije.

– Kako je javnost veća upoznata, značajan segment ali i novina u postupanju policije ZDK je bilo aktivno pojačanje nadzora kroz funkcionisanje sistema video-nadzora, sa više od 120 kamera raspoređenih na ključnim lokacijama u gradu i na stadionu, gdje je angažovan i poseban tim sa dronovima, kao i specijalna vozila sa integrisanim kamerama za video i audio nadzor – kažu iz MUP ZDK.

Za poduzimanje svih aktivnosti na osiguranju sportskog događaja je angažirano više od 500 policijskih službenika Uprave policije MUP ZDK, pripadnika Jedinice policije za podršku Federalne uprave policije, pripadnika specijalnih policijskih jedinica i jedinica za podršku uprava policije ministarstava unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Tuzlanskog kantona, Hercegovačko-neretvanskog kantona, Unsko-sanskog kantona i Srednjobosanskog kantona, kao i službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH.

U sklopu naznačenih aktivnosti, angažovani su i službeni psi obučeni za djelovanje u slučajevima nereda, te pronalazak narkotičkih sredstava i eksploziva,pišu Vijesti

Na osiguranju utakmice, Uprava policije MUP ZDK je iskoristila sva prethodno stečena znanja, iskustva i procedure, koje zahtijevaju detaljno i ozbiljno planiranje svakog detalja po svim segmentima postupanja i djelovanja policijskih službenika, te naznačeni sportski događaj osigurala na najbolji način a svim navijačima, stručnom osoblju i gostima pružila i osigurala maksimalnu ličnu i imovinsku sigurnost.

– Posebno zahvaljujemo svim građanima i gostima, koji su prepoznali naše napore, postupali u skladu sa izdatim naredbama i uputama policijskih službenika, te korektnim i sportskim ponašanjem dali svoj doprinos na stvaranju jednog sigurnog ambijenta – navodi se u saopćenju MUP ZDK.

Facebook komentari