Stanivuković najavio proteste ispred institucija RS

Ćute o tenderu u kome samo jedan komad košta preko 300.000 KM, a sve zajedno preko 35 miliona KM! Ljudi imaju pravo da znaju kako je moguće da se u cijenu jednog radara sakriju dvije kuće ili stana za život porodica. Imaju pravo da znaju zašto se ignorišu osnovne sumnje, zašto se javni novac tretira kao privatna vreća?“, poručio je Stanivuković u objavi na Facebooku.

Podsjetio je i na druga sporna pitanja u vezi s entitetskom vlašću: „Muk i tišina iz Vlade odgovor su i na pitanja o slučaju kupovine hotela Monument, a građani ne znaju ni šta će biti sa slučajem Serdarov. Tišina vlasti nikada nije slučajna.“

Stanivuković najavljuje da će, ukoliko vlast i dalje bude ignorisala postavljena pitanja, organizovati okupljanja ispred entitetskih institucija sljedeće sedmice, sa jasnim zahtjevima da se „stane sa pljačkom budžeta i odustane od kupovine hotela i radara“,pišu Vijesti

„Od institucija očekujemo ono zbog čega postoje, a to je odgovornost. Priča o ovim slučajevima su ogledalo. U njemu se vidi način vladanja: skupo, zatvoreno i bez obaveze prema građanima. To se mora promijeniti, jer vlast koja računa na naš zaborav i tišinu zapravo računa na naše odustajanje, ali odustati nećemo“, zaključio je gradonačelnik Banje Luke.

Facebook komentari