Zabranom je za isticanje, nošenje, proizvodnju ili prodaju zastava, simbola, oznaka, pozdrava i parola kojima se „promovira ili veliča“ Armija RBiH bila propisana kazna zatvora do tri godine.

Prema ocjeni Ustavnog suda BiH, ključni razlog za donošenje odluke bilo je načelo kontinuiteta. U obrazloženju je navedeno da Bosna i Hercegovina, s aspekta međunarodnog prava, ne predstavlja novu državu, te da zakoni koji su bili na snazi u Republici Bosni i Hercegovini i dalje važe, pod uslovom da nisu u suprotnosti s Ustavom BiH i da ih nadležni organi vlasti nisu stavili van snage ili izmijenili.

Sud je zato najprije razmatrao pravni status zastava, simbola, oznaka, pozdrava i parola Armije RBiH. Podsjetio je da je Predsjedništvo RBiH u maju 1992. godine uredbom utvrdilo grb i zastavu Republike Bosne i Hercegovine, te da je naša država 22. maja iste godine primljena u Ujedinjene nacije upravo pod tom zastavom. Istom vrstom propisa Predsjedništvo je uredilo i obilježja, oznake i zastave Armije RBiH.

“Skupština RBiH kao najviše zakonodavno tijelo RBiH je u Ustavu RBiH potvrdila izgled grba i zastave, te Armiju RBiH sa svojim obilježjima, kao dio Oružanih snaga međunarodno priznate države RBiH, članice Ujedinjenih nacija“, navedeno je u odluci.

Ustavni sud je istakao i da je vojnički pozdrav Armije RBiH regulisan još 1992. godine, internim Vježbovnim pravilima koja su formalno usvojena na sjednici Predsjedništva RBiH 14. augusta te godine,pišu Vijesti

“U vezi s pozdravima i parolama Armije RBiH koji se osporenim odredbama kriminaliziraju, Ustavni sud zapaža da je internim Vježbovnim pravilima Armije RBiH, koja su formalno usvojena na sjednici Predsjedništva RBiH 14. augusta 1992. godine, pravno reguliran vojnički pozdrav u Armiji RBiH“, stoji u obrazloženju.

Pozivajući se na načelo kontinuiteta, Sud je zaključio da su svi tadašnji pravni akti, uključujući i one kojima su uređeni simboli i obilježja Armije RBiH, ostali na snazi.

„Ustavni sud nema sumnju da su navedeni pravni akti kojima su utvrđeni i priznati simboli i druga prepoznatljiva obilježja Armije RBiH kao sastavnog dijela Oružanih snaga RBiH ostali na snazi prema ustavnom načelu kontinuiteta“, navodi se u odluci.

Dodaje se da propisi o izgledu i upotrebi zastave, simbola, oznaka, pozdrava i parola Armije RBiH zadržavaju kontinuitet, nezavisno od različitih historijskih pogleda i stavova o tom pitanju.

Ustavni sud je posebno naglasio da su izgled, oblik, sadržaj i upotreba državnih simbola i obilježja u isključivoj nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine. S obzirom na to da su institucije RBiH propisale izgled i upotrebu simbola Armije RBiH, odluke o prestanku važenja tih pravnih akata mogu donijeti samo institucije BiH.

“Prema tome, odluke o prestanku važenja pravnih akata institucija RBiH o izgledu i upotrebi simbola i obilježja Armije RBiH mogu donijeti isključivo institucije BiH. Stoga, entiteti nisu ovlašteni da odlučuju o prestanku važenja pravnih akata institucija RBiH“, stoji u odluci.

U odgovoru Ustavnom sudu, Narodna skupština Republike Srpske tražila je odbijanje zahtjeva za ocjenu ustavnosti. Tvrdila je da je većina od 11 poslanika koji su podnijeli zahtjev bila pripadnici Armije RBiH, te da „grupa pojedinaca motivirana ličnim odnosom prema osporenom zakonskom rješenju“ zloupotrebljava svoju funkciju. Ustavni sud je odbacio takve tvrdnje, navodeći da su zahtjeve podnijeli ovlašteni subjekti.

NSRS je u svom odgovoru navela i da je zastava Armije RBiH „bila prisutna prilikom vršenja ratnih zločina nad srpskim stanovništvom“, te da ti simboli „za pripadnike srpskog naroda ne stvaraju pozitivan osjećaj“. Zabranu je, prema njihovom obrazloženju, zakonodavac donio „radi zaštite građana RS od mogućih provokacija i izazivanja međunacionalnih sukoba“.

Narodna skupština RS-a tvrdila je i da simbol Drugog pješadijskog puka Oružanih snaga BiH, bez obzira na njegov izgled, nije simbol Armije RBiH, zbog čega zabrana nema veze s državnim Zakonom o odbrani.

Ustavni sud je odbacio i ove argumente. Podsjetio je da je Vojska Federacije BiH nastala spajanjem Armije RBiH i Hrvatskog vijeća odbrane (HVO), te da je dio Oružanih snaga BiH. Također, tri pješadijska puka, u skladu sa zakonom, baštine vojno naslijeđe Armije RBiH, HVO-a i Vojske Republike Srpske.

“Drugi pješadijski puk, koji baštini vojno nasljeđe Armije RBiH, koristi grb RBiH kao jedinstveni znak pripadnosti Armiji RBiH. Dakle, suprotno tvrdnjama iz odgovora Narodne skupštine, iz zakonskog okvira proizlazi da je Armija RBiH putem Vojske FBiH, te Drugog pješadijskog puka inkorporirana u OSBiH, te da baštini identitet i vojno nasljeđe jedinice iz koje potječe s prepoznatljivim oznakama i obilježjima koje je koristila“, navodi se u odluci.

U obrazloženju je istaknuto i da zabrana iz Krivičnog zakonika RS-a nije usklađena sa zakonima koji regulišu upotrebu zvaničnih simbola i oznaka pripadnika Oružanih snaga BiH, uključujući i obilježja Armije RBiH.

Ustavni sud je ponovio da Narodna skupština RS-a nije nadležna da odlučuje o prestanku važenja pravnih akata institucija RBiH, čiji je kontinuitet ustavno priznat. Zbog toga je ocijenjeno da zabrana narušava normativnu hijerarhiju koju utvrđuje Ustav Bosne i Hercegovine.

“Pored toga, odlukama institucija BiH, Armija RBiH čini dio OSBiH sa svojim vojnim nasljeđem i identitetom zajedno s prepoznatljivim obilježjima, čije isticanje predstavlja dužnost za odgovarajuće pješadijske pukove“, navedeno je u odluci.

Sud je zaključio da zabrana krši i načelo vladavine prava, jer je u suprotnosti s odlukama institucija BiH kojima se pripadnicima pješadijskih pukova nalaže da nose oznake svojih jedinica.

Podnosioci zahtjeva tvrdili su i da zabrana krši slobodu izražavanja, da je diskriminatorna i nejasno napisana. Denis Zvizdić je u zahtjevu naveo da je „u praksi nemoguće razdvojiti motive ljiljana na zastavi RBiH od motiva ljiljana na zastavi Armije RBiH“.

Međutim, Ustavni sud se tim navodima nije posebno bavio, jer je već utvrdio da osporena odredba krši ustavna načela vladavine prava i obavezu entiteta da poštuju Ustav i odluke institucija BiH. Iz istog razloga Sud nije odlučivao ni o privremenoj mjeri koju su tražili svi podnosioci zahtjeva.

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