Uhapšena trojica u Banjaluci: Pokušali na prevaru podići 60.000 KM sa bankomata

Tri osobe uhapšene su danas u centru Banje Luke zbog sumnje da su pokušale izvesti prevaru na bankomatu Nove banke u Gospodskoj ulici. Zahvaljujući brzoj reakciji službenika obezbjeđenja, pokušaj filmske pljačke spriječen je na vrijeme.

Prema nezvaničnim informacijama, trojica muškaraca pokušala su na prevaru podići oko 60.000 KM. Njihovo sumnjivo ponašanje primijetio je radnik obezbjeđenja koji je, ne gubeći vrijeme, zaključao vrata banke i obavijestio policiju.

Kako javlja ATV, dvojica osumnjičenih odmah su privedena u policijsku stanicu, dok je treći završio u bolnici nakon što mu je pozlilo tokom hapšenja,pišu Vijesti

Policija trenutno provodi istragu kako bi utvrdila način na koji je pokušana prevara i da li se radi o organizovanoj grupi koja je možda povezana s ranijim sličnim slučajevima.

Detalji akcije i identitet osumnjičenih još nisu objavljeni, a iz MUP-a su poručili da će više informacija biti poznato nakon završetka istrage.

