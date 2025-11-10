Cvijanović zaprijetila Stanivukoviću: Za ovu podmuklu manipulaciju ćeš zaraditi tužbu, mali sitni prevarantu

Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović najavila je tužbu protiv gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića, optužujući ga za manipulaciju video-snimkom njenog intervjua. Za ovu podmuklu manipulaciju ćeš zaraditi tužbu, mali sitni prevarantu – poručila je Cvijanović.Dodala je da je Stanivuković već ranije izgubio jednu tužbu protiv nje, ali da se tada nije time hvalila, “računajući da će odrasti i opametiti se”.

– Znala sam da si spreman na sve, ali nisam znala da si toliko očajan da izneseš ovoliko providnu i provjerljivu lažnu konstrukciju. Da ćeš tamo gdje sam izričito rekla “ne i ne” ubaciti “naravno” – navela je Cvijanović,piše Avaz

Na kraju je poručila da očekuje javno izvinjenje u roku od 24 časa, “da bismo brže prešli na sljedeće procedure”.

