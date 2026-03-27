Morski psi na Bahamima pozitivni na kokain i kofein, naučnici zabrinuti

Istraživači iz Brazila, Čilea i s Bahama u njihovim su organizmima pronašli i tragove kofeina te lijekova protiv bolova, što je posljedica sve raširenijeg zagađenja mora.

Otkriće ovih tvari na tropskoj lokaciji koja se smatra idiličnom i netaknutom posebno je zabrinjavajuće jer pokazuje da je na Zemlji preostalo vrlo malo mjesta gdje divlje životinje mogu izbjeći ljudski uticaj, piše Science Alert.

Lijekovi i droge u morskom okruženju

“Farmaceutski proizvodi i ilegalne droge sve su prepoznatljiviji kao novi, zabrinjavajući zagađivači u morskim ekosistemima, pogotovo u područjima ubrzane urbanizacije i turističkog razvoja”, navode istraživači u svom radu. “Njihov stalan dotok ne predstavlja rizik samo za morsku bioraznolikost, već i za zdravlje ljudi kroz konzumaciju morskih plodova i izloženost vodi tokom rekreacije.”

Znanstveni tim analizirao je uzorke krvi 85 morskih pasa ulovljenih oko Eleuthere, jednog od najudaljenijih otoka na Bahamima.

Kod njih 28 pronađene su razne vrste droga. Istraživači smatraju da su morski psi i drugi morski organizmi izloženi posljedicama onečišćenih otpadnih voda.

Otpadne vode glavni izvor zagađenja

Kofein je bio najčešće otkrivena tvar, ali dva su morska psa bila pozitivna i na kokain. Naučnici sumnjaju da su morski psi možda zagrizli paketiće kokaina koji su bačeni u more.

“Oni grizu stvari kako bi ih istražili i tako na kraju bivaju izloženi”, izjavila je za Science News biologinja Natascha Wosnick sa Saveznog univerziteta Paraná u Brazilu.

Morski psi ulovljeni su u blizini popularnih lokacija za ronjenje i krstarenja, pa se pretpostavlja da ovim rezultatima doprinose nepročišćene otpadne vode s brodova, kao i veće količine otpadnih voda nastale zbog urbanog razvoja i turizma uopšte.

Ovo je prvi put da je kofein otkriven kod morskih pasa bilo gdje u svijetu te prvi put da je kokain pronađen u organizmima morskih pasa na Bahamima. U uzorcima krvi identifikovana su i dva lijeka protiv bolova, acetaminofen i diklofenak.

Nepoznati uticaji na zdravlje životinja

Stručnjaci su sve zabrinutiji zbog ovog problema. Studija objavljena prošle godine otkrila je da kruzeri koji plove Arktikom, praktično plutajući gradovi, u vodu ispuštaju antibiotike, lijekove i druge tvari.

To ima lančane posljedice na cjelokupni život u tim vodama. Tragovi kokaina ranije su pronađeni i kod morskih pasa uz obalu Brazila, što dodatno upozorava na to da se okean tretira kao golemo odlagalište tečnog otpada.

Ono što se još ne zna jeste kakve zdravstvene posljedice ove tvari imaju na morski svijet. U ovoj studiji istraživači su procijenili neke metaboličke markere kod morskih pasa, sugerišući da izloženost drogama može dovesti do povećanog stresa i veće potrošnje energije dok njihovi organizmi pokušavaju izbaciti toksine, prenosi Index.

Potreba za hitnom akcijom

Ovo je područje koje će buduća istraživanja morati razjasniti. Studija također poziva na bolje upravljanje otpadnim vodama iz turističkih aktivnosti, kao i na šire sagledavanje uticaja ove vrste zagađenja na druge dijelove ekosistema. Postoji zabrinjavajuće mnogo ranijih studija koje ističu problem prisutnosti droga i lijekova u okruženju te hitnu potrebu za prikupljanjem više podataka o njihovim uticajima, čak i na lokacijama koje se smatraju čistima i netaknutima.

“Otkriveni zagađivači predstavljaju raznoliku skupinu biološki aktivnih spojeva koji mogu poremetiti temeljne fiziološke procese u morskim organizmima”, pišu istraživači. “Ovo je prvo izvješće o ovakvim zagađivačima i mogućim fiziološkim posljedicama kod morskih pasa na Bahamima, što ukazuje na hitnu potrebu za rješavanjem problema zagađenja mora u ekosistemima koje često smatramo netaknutima.”

