Veličanstven vatromet u Stocu nakon pobjede Zmajeva…

Veliko slavlje zavladalo je u Stocu nakon što je reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila plasman u finale baraža za Svjetsko prvenstvo pobjedom protiv Velsa.

Slavlje nakon ovog uspjeha nije izostalo širom zemlje, a snimci iz Stoca najbolje pokazuju koliko ova pobjeda znači navijačima.

Građani su izlaskom na ulice i spektakularnim vatrometom obilježili jedan od najvažnijih trijumfa Zmajeva u posljednje vrijeme.

