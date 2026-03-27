Veličanstven vatromet u Stocu nakon pobjede Zmajeva…

Veliko slavlje zavladalo je u Stocu nakon što je reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila plasman u finale baraža za Svjetsko prvenstvo pobjedom protiv Velsa.
Slavlje nakon ovog uspjeha nije izostalo širom zemlje, a snimci iz Stoca najbolje pokazuju koliko ova pobjeda znači navijačima.
Građani su izlaskom na ulice i spektakularnim vatrometom obilježili jedan od najvažnijih trijumfa Zmajeva u posljednje vrijeme.
