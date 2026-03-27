UAE spremni pridružiti se međunarodnim snagama za otvaranje Hormuškog moreuza

UAE pokušavaju izvršiti pritisak na desetine zemalja da stvore “Hormuške sigurnosne snage” koje bi branile moreuz od iranskih napada i pratile brodove, dodaje se u izvještaju.

UAE su se suočile s više iranskih napada nego bilo koja druga zemlja u regiji, uključujući Izrael,pišu Vijesti

Nekoliko američkih saveznika reklo je da nemaju trenutne planove za slanje brodova kako bi deblokirali Hormuški tjesnac, odbijajući Trumpov zahtjev za vojnu podršku kako bi se ovaj vitalni plovni put održao otvorenim.

Francuska je u četvrtak saopštila da je vodila razgovore s oko 35 zemalja tražeći partnere i prijedloge za misiju ponovnog otvaranja tjesnaca, ali tek nakon što se završi američko-izraelski rat protiv Irana.

Iran je efektivno blokirao Hormuški tjesnac, kroz koji prolazi oko 20% svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina, što je povećalo cijene energije i podstaklo strahove od globalne inflacije.

