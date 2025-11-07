Vijesti

Ratni zločinac pušten na slobodu, ali ga zaustavila austrijska policija, morao napustiti avion

Objavljeno prije 1 sat

Ratni zločinac Bruno Stojić, kojega je Haški sud osudio na 20 godina zatvora zbog zločina nad Bošnjacima tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu 1990-tih, pušten je na prijevremenu slobodu, potvrdila je njegova advokatica Senka Nožica, ali let za Hrvatsku se zakomplikovao zbog procesa na kojima insistira austrijska policija.

Prema izvoru bliskom njegovoj porodici, nakon što je pušten iz zatvora u Grazu, Stojić je trebao avionom iz Beča doći u Zagreb.

Međutim, zaustavila ga je austrijska policija uz obrazloženje da odlazak nije bio najavljen 24 sata ranije. Zbog toga je Stojić morao napustiti avion i čeka sljedeći let, rekao je izvor, prenosi Hina.

Stojiću, koji je u pritvoru bio od 2004., UN-ov sud je dvaput odbio puštanje na slobodu nakon odslužene dvije trećine kazne. Posljednji zahtjev uputio je u januaru.Bio je dio tzv. hercegovačke šestorke koja je 2013. osuđena na 111 godina zatvora zbog etničkog čišćenja Bošnjaka i pokušaja pripajanja dijela Bosne i Hercegovine Hrvatskoj. U optužnici su kao sudionici udruženog zločinačkog poduhvata bili navedeni tadašnji hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, ministar odbrane Gojko Šušak i načelnik Glavnog štaba Hrvatske vojske Janko Bobetko,pišeN1

Od šestorice bivših visokih političkih i vojnih čelnika tzv. “Herceg-Bosne” u zatvoru je još Jadranko Prlić koji izdržava kaznu od 25 godina.


