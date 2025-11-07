Ratni zločinac pušten na slobodu, ali ga zaustavila austrijska policija, morao napustiti avion

Prema izvoru bliskom njegovoj porodici, nakon što je pušten iz zatvora u Grazu, Stojić je trebao avionom iz Beča doći u Zagreb.

Međutim, zaustavila ga je austrijska policija uz obrazloženje da odlazak nije bio najavljen 24 sata ranije. Zbog toga je Stojić morao napustiti avion i čeka sljedeći let, rekao je izvor, prenosi Hina.

Stojiću, koji je u pritvoru bio od 2004., UN-ov sud je dvaput odbio puštanje na slobodu nakon odslužene dvije trećine kazne. Posljednji zahtjev uputio je u januaru.Bio je dio tzv. hercegovačke šestorke koja je 2013. osuđena na 111 godina zatvora zbog etničkog čišćenja Bošnjaka i pokušaja pripajanja dijela Bosne i Hercegovine Hrvatskoj. U optužnici su kao sudionici udruženog zločinačkog poduhvata bili navedeni tadašnji hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, ministar odbrane Gojko Šušak i načelnik Glavnog štaba Hrvatske vojske Janko Bobetko,pišeN1

Od šestorice bivših visokih političkih i vojnih čelnika tzv. “Herceg-Bosne” u zatvoru je još Jadranko Prlić koji izdržava kaznu od 25 godina.

