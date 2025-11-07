Nana maloljetnica koje su bile žrtve pedofilije u Tuzli prijetila uposlenicima Centra za socijalni rad

Nana maloljetnica koje su bile žrtve pedofilije koju su organizirali pripadnici MUP-a TK na čelu s policijskim inspektorom iz Kalesije Besimom Kopićem napravila je incident jučer u Centru za socijalni rad, saznaje portal “Avaza”.

– Dana 5.11.2025. godine, oko 12,35 sati, PS Istok je prijavljeno od strane uposlenice Centra za socijalni rad Tuzla, da je u prostorije Centra, samoinicijativno pristupila ženska osoba koja je verbalno prijetila uposlenicima Centra. Policijska patrola PS Istok je po izlasku na mjesto događaja zatekla tu žensku osobu, te su preduzete sve potrebne mjere i radnje u cilju utvrđivanja tačnog činjeničnog stanja – rekla je za portal “Avaza” portparolka Uprave policije MUP-a TK Adnana Sprečić,piše Avaz

Facebook komentari