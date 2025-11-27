Vijesti

Hadžihafizbegović: Bagro i ološu, tražili ste “rat”, dobićete ga!

Objavljeno prije 16 minuta

Bh. glumac Emir Hadžihafizbegović oglasio se nakon što je Fudbalski savez BiH odbio izdati ulaznice za utakmicu sa Rumunijom BH Fanaticosima.

BHF je zvanično nepoželjan od separatista, kriminalaca unutar Saveza i njihovih poslušnika, poručili su iz ove navijačke grupe jučer. Odbijenice su dobili i Ljuti Krajišnici,a istu sudbinu doživjele su i navijačke grupe Section 1703 te Armija Zmajeva.

Odluka Saveza izazvala je burne reakcije među navijačima.

Hadžihafizbegovićevu poruku prenosimo u cijelosti.

“Kad sam čuo vijest da je BH Fanaticosima onemogućena kupovina karata i prisustvo na utakmici u Zenici protiv Rumunije, mislio sam da je neki spin i zaje*ancija. Kada su se zvanično BH Fanaticosi obratili i potvrdili tu vijesti, kao i nakon anatemisanja i iste zabranje “Ljutim Krajišnicima”, ovo moje obraćannje biće kratko.

Ostane li ova odluka na snazi,

1. hitna ostavka predsjednika saveza Vice Zeljkovića i svih članova UO FSBIH.

2. ostavka Emira Spahića i Sergeja Barbareza

3. bojkot utakmice i prazne tribine u Zenici

4. krivične prijave protiv svih koji su glasali za ovu odluku i sudski proces protiv istih

5. doživotna zabrana donosiocima odluke da prisustvuju utakmicama reprezentacije ma gdje ona igrala.

Bosnu i Hercegovinu što ste ponižavali, ponižavali ste!!! Bagro i ološu! Tražili se “rat”, dobićete ga!”, poručio je Hadžihafizbegović,pišu Vijesti


