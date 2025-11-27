Hadžihafizbegović: Bagro i ološu, tražili ste “rat”, dobićete ga!

BHF je zvanično nepoželjan od separatista, kriminalaca unutar Saveza i njihovih poslušnika, poručili su iz ove navijačke grupe jučer. Odbijenice su dobili i Ljuti Krajišnici,a istu sudbinu doživjele su i navijačke grupe Section 1703 te Armija Zmajeva.

Odluka Saveza izazvala je burne reakcije među navijačima.

Hadžihafizbegovićevu poruku prenosimo u cijelosti.

“Kad sam čuo vijest da je BH Fanaticosima onemogućena kupovina karata i prisustvo na utakmici u Zenici protiv Rumunije, mislio sam da je neki spin i zaje*ancija. Kada su se zvanično BH Fanaticosi obratili i potvrdili tu vijesti, kao i nakon anatemisanja i iste zabranje “Ljutim Krajišnicima”, ovo moje obraćannje biće kratko.

Ostane li ova odluka na snazi,

1. hitna ostavka predsjednika saveza Vice Zeljkovića i svih članova UO FSBIH.

2. ostavka Emira Spahića i Sergeja Barbareza

3. bojkot utakmice i prazne tribine u Zenici

4. krivične prijave protiv svih koji su glasali za ovu odluku i sudski proces protiv istih

5. doživotna zabrana donosiocima odluke da prisustvuju utakmicama reprezentacije ma gdje ona igrala.

Bosnu i Hercegovinu što ste ponižavali, ponižavali ste!!! Bagro i ološu! Tražili se “rat”, dobićete ga!”, poručio je Hadžihafizbegović,pišu Vijesti

