Hadžihafizbegović: Bagro i ološu, tražili ste “rat”, dobićete ga!

BHF je zvanično nepoželjan od separatista, kriminalaca unutar Saveza i njihovih poslušnika, poručili su iz ove navijačke grupe jučer. Odbijenice su dobili i Ljuti Krajišnici,a istu sudbinu doživjele su i navijačke grupe Section 1703 te Armija Zmajeva.
Odluka Saveza izazvala je burne reakcije među navijačima.
Hadžihafizbegovićevu poruku prenosimo u cijelosti.
“Kad sam čuo vijest da je BH Fanaticosima onemogućena kupovina karata i prisustvo na utakmici u Zenici protiv Rumunije, mislio sam da je neki spin i zaje*ancija. Kada su se zvanično BH Fanaticosi obratili i potvrdili tu vijesti, kao i nakon anatemisanja i iste zabranje “Ljutim Krajišnicima”, ovo moje obraćannje biće kratko.
Ostane li ova odluka na snazi,
1. hitna ostavka predsjednika saveza Vice Zeljkovića i svih članova UO FSBIH.
2. ostavka Emira Spahića i Sergeja Barbareza
3. bojkot utakmice i prazne tribine u Zenici
4. krivične prijave protiv svih koji su glasali za ovu odluku i sudski proces protiv istih
5. doživotna zabrana donosiocima odluke da prisustvuju utakmicama reprezentacije ma gdje ona igrala.
Bosnu i Hercegovinu što ste ponižavali, ponižavali ste!!! Bagro i ološu! Tražili se “rat”, dobićete ga!”, poručio je Hadžihafizbegović,pišu Vijesti