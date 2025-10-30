Doktori medicine i stomatologije odgovorili zdravstvenim radnicima: Ne možemo imati iste koeficijente jer vi niste ljekari!

Javni odgovor na prozivke

Kako su istaknuli, dužni su iznijeti svoj odgovor.“Apsolutno nemamo ništa protiv povećanja plaća uposlenicima u zdravstvu, naprotiv, mi u potpunosti podržavamo povećanje plaća iako na njega nemamo izravan utjecaj. Međutim, protivimo se pokušajima vodstva sindikata zaposlenih u zdravstvu da ponovno skoro izjednače svoje plaće s liječničkim (kao što je bilo prije potpisanog aneksa kolektivnog ugovora). Takvi zahtjevi nisu opravdani jer navedena gospoda nemaju ni jednaku razinu obrazovanja, stručne odgovornosti ni zakonske obveze kao doktori medicine, pa tako ne mogu imati ni jednake koeficijente”, istaknuli su iz podružnice SKB Mostar.

Podsjetili su kako su “sindikati odbili prijedlog povećanja plaća za zdravstvene radnike putem povećanje satnice”.

“Istodobno obustavljaju rad i pozivaju članstvo na ulice kako bi izborili koeficijente skoro pa izjednačene s liječničkim. Pozivamo vodstva sindikata zaposlenih u zdravstvu da javnosti jasno iznesu stvarne motive svojih prosvjeda. Jer, da im je uistinu stalo do povećanja plaća, prihvatili bi povećanje satnice koje bi izravno dovelo do povećanja primanja. Umjesto toga postali su prvi i jedini sindikat koji se aktivno protivi povećanju cijene rada i satnice, odnosno rastu plaće”, istaknuli su.

Pogrešna slika u javnosti?

Iz podružnice SKB Mostar navode kako se već mjesecima u javnosti stvara pogrešna slika kako se zdravstvenim radnicima uskraćuje povećanje plaća. Što, po njihovim riječima, nije točno.

Budući da o povećanju satnice ne žele ni razgovarati jasno je da iza njihovih postupaka stoje drugi motivi: izazivanje razdora između liječnika i ostalih zdravstvenih radnika, te uskraćivanje zdravstvenih usluga stanovništvu naše županije. Na kraju postavljamo i logično pitanje: je li doista realno da razlika između plaće doktora medicine i VSS zdravsvenog usmjerenja iznosi svega 150 KM?”, upitali su liječnici.

Podsjetimo, s prosvjeda zdravstvenih radnika održanog u srijedu kako bez povećanja koeficijenata sindikati ne namjeravaju sudjelovati u razgovorima s Vladom HNŽ.

“Vlada mora odmah izraditi dobar prijedlog kolektivnog ugovora jer je to jedini način da se riješi situacija u zdravstvu. U protivnom, ministar može odmah podnijeti ostavku jer se nećemo zaustaviti dok nam se ne povećaju koeficijenti”, istaknuo je Dalibor Vuković isred Koordinacije sindikata zdravstvenih radnika HNŽ-a.

