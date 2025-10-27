Protestna šetnja zdravstvenih radnika HNK-a u srijedu

Radnici će se okupiti u 10.30 sati ispred zgrade Gimnazije Mostar na Španskom trgu, odakle će kolona krenuti Ulicom kneza Domagoja prema zgradi Stare kirurgije, a zatim Ulicom kralja Tvrtka do Caffe bara Black Pearl i dalje Ulicom Stjepana Radića do zgrade Vlade HNK-a.

Ispred zgrade Vlade predstavnici sindikata održat će konferenciju za novinare u 11 sati, saopćeno je iz NSZ SKB-a,pišu Vijesti

Po završetku konferencije, kolona radnika vratit će se na početnu tačku kretanja, i to Ulicom Stjepana Radića, zatim Ulicom kralja Tvrtka do Rondoa, odakle će se nastaviti kretati Ulicom Nikole Šubića Zrinjskog do zgrade Gimnazije na Španskom trgu.

Organizator protestne šetnje je Nezavisni sindikat zaposlenika SKB-a Mostar.

