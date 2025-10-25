Cijene kafe nastavljaju rast ka rekordu

Prema podacima Trading Economics, cijene su od avgusta porasle više od 50 posto, zbog sve veće zabrinutosti oko globalnog manjka ponude. Glavni proizvođači, uključujući Brazil, suočavaju se s ozbiljnom sušom izazvanom klimatskim promjenama, što ugrožava cvjetanje i produktivnost kafe. Posebno su pogođene oblasti Minas Gerais, gdje su proljetne kiše bile znatno manje nego u prethodne četiri godine.

Situaciju dodatno komplikuje mogućnost uvođenja novih američkih carina od strane predsjednika Donalda Trampa na uvoz kafe iz Kolumbije, jednog od vodećih proizvođača visokokvalitetne arabike. SAD dobijaju oko petinu svojih zaliha kafe iz Kolumbije i trećinu iz Brazila.

Trgovci pažljivo prate i pregovore između SAD-a i Brazila koji bi mogli rezultirati revizijom američkih carina na uvoz kafe od 50 posto, što bi dodatno utjecalo na globalno tržište i cijene,pišu Vijesti

Ukupno gledano, kombinacija klimatskih problema i geopolitičkih napetosti dovodi do sve većih cijena arabike, što bi moglo imati značajan utjecaj na proizvođače i potrošače širom svijeta.

