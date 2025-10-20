Dodik ponovo prijeti “otcjepljenjem” nakon dopisa Suda BiH CIK-u

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik reagovao je nakon što je Sud Bosne i Hercegovine uputio dopis Centralnoj izbornoj komisiji (CIK), u kojem je pojašnjeno tumačenje pravnih posljedica presude protiv njega zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika. Poltrone iz CIK-a BiH su primorali da glasaju o tome da se meni zabrani da budem predsjednik stranke – izjavio je Dodik, komentarišući navode da, prema sudskoj odluci, više ne može obavljati funkciju predsjednika SNSD-a.

– To govori o njihovoj bolesnoj ambiciji. Јedino neapsurdno rješenje je naša samostalnost. Јa jesam izabrani predsjednik, ali nisam predsjednik odlukom Suda, koja je vanustavna. Ne potpisujem akte iz praktičnog razloga, da to ne posluži ljudima iz Suda. Naš cilj je održati odnose sa Rusijom, Srbijom, Mađarskom i postaviti na najbolji strateški nivo saradnju sa Donaldom Trampom – rekao je Dodik,piše Avaz

Na kraju je poručio: “Ako hoćete BiH vratite na Dejton, ako nećete razićemo se.”

Sud Bosne i Hercegovine ranije je dostavio dopis CIK-u u kojem se navodi obaveza provođenja pravnih posljedica iz presude Miloradu Dodiku, što prema tumačenju uključuje i prestanak njegovog mandata na čelu SNSD-a.

