Nikšić: Dodatnih podjela BiH neće biti

Dodatnih podjela Bosne i Hercegovine neće biti.

Poručio je ovo danas predsjednik SDP-a BiH I premijer Federacije Nermin Nikšić kazavši kako Federacija Bosne i Hercegovine pokazuje da je moguće izgraditi sistem u kojem ima mjesta za sve – Hrvate, Bošnjake, Srbe i sve druge građane.Nažalost, to još uvijek nije slučaj u drugom entitetu, jer vlasti u RS-u ne pokazuju volju ni sposobnost da grade institucije koje jednako pripadaju i jednako tretiraju sve građane.

Milorad Dodik, koji je do pravosnažnih odluka Suda BiH i Centralne izborne komisije obavljao funkciju predsjednika entiteta s višestruko manjim fiskalnim kapacitetima od Federacije BiH, pokušava držati lekcije o funkcionalnosti sistema,piše Vijesti

Izjave o novim podjelama Bosne i Hercegovine jednako su realne kao i njegove ranije najave o nepriznavanju državnih institucija – Ustavnog suda BiH, Suda BiH, Tužilaštva BiH, CIK-a ili SIPA-e.

Kao što je sam priznao postojanje tih institucija predajom pravosuđu Bosne i Hercegovine, tako će i vrijeme pokazati da su priče o podjelama samo još jedna epizoda političkog teatra. Svaka odluka kojom se potvrđuje vladavina prava, poput oduzimanja mandata predsjednika entiteta, predstavlja korak naprijed ka snažnijoj, pravednijoj i jedinstvenijoj Bosni i Hercegovini”, poručio je on.

