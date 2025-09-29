Prekinuli štrajk, ali plaće nisu dobili: Do kada će rudari štrajkom glađu tražiti svoja prava

U večernjim satima, jučer su komorati RMU Zenica prekinuli štrajk glađu. Plaće nisu dobili, a naveli su da iz doma u Zenici neće izaći dok se to ne dogodi. Bio je to peti dan štrajka glađu članova sindikalnog odbora Rudnika Zenica, zbog kašnjenja u isplati zarađenih plaća.

Oni ovim očajničkim činom žele da se izbore za sistemsko rješenje problema više od 500 uposlenih u rudniku, koji je u procesu zatvaranja.

Dobro stanje

– Zdravstveno stanje komorata je dobro, a mi smo svjesni ljudi i nikad nećemo dovesti u pitanje zdravstveno stanje bilo kojeg komorata. Energije imamo, znamo za šta se borimo. Na raspolaganju nam je Hitna pomoć Zenica, ali do ovog trenutka nije bilo potrebe za takve reakcije – kazao nam je predsjednik Sindikalne organizacije Nedžad Duraković.

Do kraja sedmice najavljena je isplata plaće za juli, ali Duraković ističe da rudari traže trajno rješenje, a ne da svaki mjesec protestima ili štrajkom glađu traže da im se isplati ono što su zaradili.

– Iskreno, od te plate mi nemamo ništa, jer bez primanja smo više od 60 dana, većina rudara je kreditno zadužena, pa će im to otići na uplatu rata. Mi tražimo platu i za avgust, i sve naredne mjesece do kada bude postojala potreba za radnom snagom na Rudniku Zenica – ističe Duraković.

Radnici u štrajku

Poziva za razgovore do sada nije bilo, ali radnici u štrajku imaju razmijevanja da je iza nas neradni vikend i očekuju sastanke tokom sedmice. Pojedini mediji najavili su da će rudari poduzeti i radikalnije mjere, ali rudari smatraju da od štrajka glađu ne postoji radikalnija.

– Mi ovo i ne radimo da bismo neke mjere proveli. Ovo je jednostavno čin do kojeg smo dovedeni. Možemo najaviti da ćemo dovesti porodice i djecu, jer djeca ni sada nemaju s čim ići u školu. Ima dosta prijedloga, ali Sindikalni odbor još istrajava na ovom. Nadam se da neće biti potrebe za radikalnijim mjerama i da će neko valjda pokazati svijest i sjesti s nama da nađemo rješenje – kaže Duraković.

