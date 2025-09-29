Srbijanski državljani ostavljali svinjske glave u Berlinu i Parizu, uhapsila ih tajna služba

Kako se navodi u saopštenju MUP-a uhapšeni su F.P, N.Ć, A.S, A.B, Đ.P,S.P, N.Ž, N.D, A.M, N.S. i D.M. sa područja Velike Plane i Beograda, a zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična djela udruživanje radi vršenja krivičnih djela, rasna i druga diskriminacija i špijunaža.

“Postoje osnovi sumnje da je M.G. koji se nalazi u bjekstvu, postupajući po instrukcijama strane obavještajne službe, na teritoriji Republike Srbije organizovao i obučavao grupu srbijanskih državljana – D.M, B.Đ, P.Đ, N.Ć, A.S, D.M, F.P, A.B, Đ.P, N.Ž, S.P, N.S, N.D. i A.M, koja je, uz pomaganje K.S, imala za cilj da na osnovu razlike u rasi, boji kože, vjerskoj pripadnosti, nacionalnosti i etničkom porijeklu, na teritoriji Francuske i Njemačke, krši osnovna ljudska prava i slobode zajemčene opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava i ratifikovanim međunarodnim ugovorima”, navodi se u saopštenju.

Dodaju da im je cilj bio i da šire ideje koje zagovaraju i podstrekavaju mržnju, diskriminaciju i nasilje zasnovane na razlikama u navedenim ličnim svojstvima određenih grupa ljudi,piše N1

“Ove aktivnosti su realizovali u periodu od aprila do septembra 2025. godine, bacanjem zelene boje na muzej Holokausta, nekoliko sinagoga i jevrejski restoran, ljepljenjem naljepnica sa “genocidnim” sadržajem, postavljanjem svinjskih glava kod muslimanskih vjerskih objekata, sve na području Pariza, kao i ispred Brandenburške kapije u Berlinu, postavljanjem betoniranih “skeleta” sa ispisanim porukama”, stoji u saopštenju MUP-a.

Osumnjičeni će biti saslušani u zakonskom roku od 48 sati u Višem javnom tužilaštvu u Smederevu.

Facebook komentari