Jupiter u Blizancima donosi bogatstvo: 3 znaka od maja plivaju u novcu, sreća im dolazi nakon 12 godina

Poslije dvanaest dugih godina, najveća planeta srećnih okolnosti mijenja adresu. Jupiter u Blizancima donosi bogatstvo i otvara vrata onima koji su se već navikli da broje sitno.

Tranzit počinje krajem maja i traje punih godinu dana.

Tri znaka su jasni favoriti ovog ciklusa, a jedan od njih nije ni svestan šta ga čeka kada pročita do kraja.

Šta tačno znači Jupiter u Blizancima

Jupiter je planeta širenja, znanja i materijalnog rasta.

Kada uđe u Blizance, energija se ubrzava, ideje lete, a ugovori se potpisuju brže nego inače.

Ovaj tranzit favorizuje komunikaciju, medije, trgovinu i sve poslove gdje se zarađuje glavom, a ne mišicama.

Blizanci: Vaša sopstvena planeta vraća se kući

Poslije 12 godina, dolazak Jupitera u Blizance vam vraća pravo na lični rast.

Stari projekti dobijaju drugu šansu, a poslovni partner kog ste otpisali zove vas s konkretnom ponudom.

Novčanik prestaje da bude tabu tema u kući.

Najveći skok osjetićete u junu i septembru, kada Jupiter formira povoljne aspekte sa Suncem.

Pazite samo da ne potrošite više nego što ste zaradili, jer ova energija umije da zavara.

Vaga: Stari dug vam se vraća sa kamatom

Vagama tranzit Jupitera kroz Blizance pada u sektor putovanja, izdavaštva i visokog obrazovanja.

Konkretno, neko kome ste pomogli pre nekoliko godina sada ima moć da vam uzvrati uslugu.

Ponuda iz inostranstva je realna opcija, kao i prodaja nečega što ste odavno odložili u stranu.

Honorarni posao može prerasti u glavni izvor prihoda do kraja godine.

Vodolija: Kreativnost se konačno isplaćuje

Vodolije godinama ulažu u znanje koje niko ne ume da naplati. To se mijenja od 26. maja.

Jupiterov ciklus u Blizancima aktivira polje petice, što znači spekulacije, djeca, romanse i kreativni rad.

Ako vodite kanal, blog ili pravite nešto rukama, slijedi vam period kada brojevi rastu sami od sebe.

Sreća na lutriji nije isključena, ali pravi novac dolazi iz redovnog rada koji vam ide od ruke.

Kada Jupiter u Blizancima donosi bogatstvo najjače

Najjači talas blagoslova Jupitera stiže između 26. maja i 15. jula.

Tada planeta formira trigon sa Plutonom u Vodoliji, što otvara prostor za ozbiljne finansijske dogovore i nasledstva.

Kako iskoristiti tranzit, a ne profućkati ga

Astrologija ne radi umjesto vas. Jupiter samo otvara vrata, kroz njih morate sami da prođete.

Evo šta konkretno uraditi tokom narednih mjeseci:

Obnovite stare kontakte iz 2012. i 2013. godine, jer se ciklus tada zatvorio.

Potpišite ugovore u prvoj polovini juna, dok je Jupiter u direktnom hodu.

Investirajte u kratak kurs ili sertifikat koji možete završiti za 90 dana.

Ne dajte zajam osobi koja vam ga već jednom nije vratila.

Vodite evidenciju o prihodima, jer Blizanci traže preciznost u brojkama.

Šta ako niste na listi tri znaka

Ostalih devet znakova ne ostaje praznih ruku.

Jupiterov tranzit kroz Blizance dotiče svaku natalnu kartu, samo na različitim poljima.

Strijelčevima, na primjer, otvara polje partnerstva, pa se sreća pojavljuje preko druge osobe.

Lavovi imaju koristi od prijateljstava i grupnih projekata. Sve zavisi od toga gde se Blizanci nalaze u vašoj ličnoj karti, piše Krstarica.

