Microsoft blokirao Izraelu korištenje njegove tehnologije za nadgledanje Palestinaca

Microsoft je krajem prošle sedmice obavijestio izraelske zvaničnike da je Jedinica 8200, elitna obavještajna agencija izraelske vojske, prekršila uvjete korištenja kompanije čuvanjem ogromne količine podataka nadzora na platformi Azure, rekli su izvori upoznati sa situacijom.Odluka da se Jedinici 8200 onemogući korištenje dijela tehnologije direktno je rezultat istrage koju je Guardian objavio prošlog mjeseca. Istraga je otkrila kako je Azure korišten za pohranu i obradu ogromnog broja palestinskih komunikacija u okviru programa masovnog nadzora.

U zajedničkoj istrazi s izraelsko-palestinskim magazinom +972 i hebrejskim medijem Local Call, Guardian je otkrio kako su Microsoft i Jedinica 8200 surađivali na planu premještanja velike količine osjetljivih obavještajnih materijala u Azure.

Projekt je započeo nakon sastanka 2021. godine između izvršnog direktora Microsofta, Satye Nadelle, i tadašnjeg komandanta Jedinice 8200, Yossija Sariela.

Kao odgovor na istragu, Microsoft je naredio hitnu vanjsku reviziju svog odnosa s Jedinicom 8200. Početni nalazi doveli su do toga da kompanija ukine pristup jedinici nekim svojim uslugama skladištenja u oblaku i AI uslugama.

“Milion poziva na sat”

Opremljena gotovo neograničenim kapacitetom skladištenja i računalnom snagom Azure-a, Jedinica 8200 izgradila je novi, neograničeni sistem koji je obavještajnim oficirima omogućavao prikupljanje, reprodukciju i analizu sadržaja telefonskih poziva cijele populacije.

Projekt je bio toliko opsežan da je, prema izvorima iz Jedinice 8200 – čija je nadležnost usporediva s američkom NSA – nastala interna mantra koja je odražavala njegov nivo i ambiciju: “Milion poziva na sat”.

Prema nekoliko izvora, ogroman repozitorij presretnutih poziva – koji je iznosio do 8.000 terabajta podataka – bio je smješten u Microsoftovom centru u Nizozemskoj. Nekoliko dana nakon što je Guardian objavio istragu, čini se da je Jedinica 8200 brzo premjestila podatke nadzora iz zemlje.

Izvori upoznati s ogromnim transferom podataka izvan EU zemlje rekli su da se to dogodilo početkom augusta. Obavještajni izvori naveli su da Jedinica 8200 planira prenijeti podatke na Amazon Web Services platformu. Ni Izraelske obrambene snage (IDF), ni Amazon nisu odgovorili na zahtjev za komentar.

Pritisak zaposlenika i investitora

Odluka Microsofta da prekine pristup obavještajnoj agenciji ključnoj tehnologiji donesena je pod pritiskom zaposlenika i investitora zbog rada kompanije za izraelsku vojsku i uloge njene tehnologije u gotovo dvogodišnjoj ofanzivi u Gazi.

Komisija UN-a za istragu nedavno je zaključila da je Izrael počinio genocid u Gazi, optužbu koju Izrael odbacuje, a koju podržava mnogo stručnjaka za međunarodno pravo.

Zajednička istraga Guardiana izazvala je proteste u Microsoftovom sjedištu u SAD-u i jednom od njegovih evropskih podatkovnih centara, kao i zahtjeve radničke kampanje “No Azure for Apartheid” da se prekinu svi kontakti s izraelskom vojskom.

U četvrtak je zamjenik predsjednika i predsjednik Microsofta, Brad Smith, obavijestio osoblje o odluci. U e-mailu koji je vidio Guardian, naveo je da je kompanija “prekinula i onemogućila skup usluga jednoj jedinici unutar izraelskog Ministarstva odbrane”, uključujući skladištenje u ‘oblaku’ i AI usluge.

Smith je napisao: “Ne pružamo tehnologiju za olakšavanje masovnog nadzora civila. Ovaj princip primjenjujemo u svakoj zemlji svijeta i inzistirali smo na njemu više od dvije decenije”.

Odluka prekida dovodi nagli kraj trogodišnjem periodu tokom kojeg je obavještajna agencija koristila Microsoftovu tehnologiju za provođenje programa nadzora.

Kako je korišten Azure

Jedinica 8200 koristila je svoje široke sposobnosti nadzora za presretanje i prikupljanje poziva. Agencija je zatim koristila prilagođeni i odvojeni prostor unutar Azure platforme, što je omogućilo dugotrajno čuvanje podataka i njihovu analizu pomoću AI tehnologija.

Iako je inicijalni fokus sistema nadzora bila Zapadna obala, gdje živi oko 3 miliona Palestinaca pod izraelskom vojnom okupacijom, obavještajni izvori navode da je platforma u oblaku korištena u ofanzivi na Gazu za pripremu smrtonosnih vazdušnih napada.

Otkrića su istakla kako se Izrael oslanjao na usluge i infrastrukturu velikih američkih tehnoloških kompanija kako bi podržao bombardovanje Gaze, koje je usmrtio više od 65.000 Palestinaca, većinom civila, i stvorio duboku humanitarnu i prehrambenu krizu.

Prema dokumentu koji je vidio Guardian, jedan viši Microsoftov izvršni direktor krajem prošle sedmice rekao je izraelskom Ministarstvu odbrane: “Dok je naša revizija u toku, u ovom trenutku smo identificirali dokaze koji podržavaju elemente izvještavanja Guardiana”.

Izvršni direktor je izraelskim zvaničnicima rekao da Microsoft “nije u poslu olakšavanja masovnog nadzora civila” i obavijestio ih da će “onemogućiti” pristup uslugama koje podržavaju projekt nadzora Jedinice 8200 i suspendovati korištenje nekih AI proizvoda.

Ovo je prvi poznati slučaj američke tehnološke kompanije koja povlači usluge pružene izraelskoj vojsci od početka rata u Gazi.

Odluka nije utjecala na širi komercijalni odnos Microsofta s IDF-om, dugogodišnjim klijentom, koji će zadržati pristup drugim uslugama.

Kako piše Guardian, odluka će otvoriti pitanja unutar Izraela o politici čuvanja osjetljivih vojnih podataka u oblaku treće strane koji se hostuje u inostranstvu.

Otkrića o korištenju Microsoftove tehnologije od strane Jedinice 8200 prošlog mjeseca slijedila su raniju istragu Guardiana i njegovih partnera o širem odnosu kompanije i izraelske vojske.

Ta priča, objavljena u januaru i zasnovana na procurenim dokumentima, pokazala je kako je oslanjanje IDF-a na Azure i njegove AI sisteme poraslo u najintenzivnijoj fazi kampanje u Gazi.

Nakon tog izvještaja, Microsoft je pokrenuo prvu reviziju korištenja svojih usluga od strane IDF-a. U maju je rekao da “do sada nije pronašao dokaze” da vojska nije poštovala uvjete korištenja ili da je koristila Azure i AI tehnologiju “za ciljanje ili nanošenje štete ljudima” u Gazi.

Međutim, istraga Guardiana s +972 i Local Call, objavljena u augustu, koja je otkrila da je projekt u oblaku korišten za istraživanje i identifikaciju ciljeva bombardovanja u Gazi, navela je kompaniju da preispita svoje zaključke.

“Zahvalnost zbog izvještavanja”

Otkrića su izazvala zabrinutost među višim Microsoftovim izvršnim direktorima, jer se strahovalo da neki od zaposlenika u Izraelu možda nisu bili potpuno transparentni u vezi s korištenjem Azure-a od strane Jedinice 8200.

Kompanija je navela da izvršni direktori, uključujući Nadellu, nisu bili svjesni da Jedinica 8200 planira ili je koristila Azure za pohranu sadržaja presretnutih palestinskih poziva.

Microsoft je potom pokrenuo drugu, ciljaniju reviziju, nadziranu od strane advokata američke firme Covington & Burling. U svojoj bilješci osoblju, Smith je naveo da revizija nije imala pristup podacima korisnika, već su nalazi bazirani na pregledu internih Microsoftovih dokumenata, e-mailova i poruka među zaposlenicima.

“Želim izraziti zahvalnost Guardianu zbog izvještavanja”, napisao je Smith, napominjući da je otkrilo “informacije kojima nismo mogli pristupiti zbog obaveza zaštite privatnosti naših korisnika”.

