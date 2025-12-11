Muzika

Pobjednik Eurosonga vraća trofej zbog učešća Izraela

Objavljeno prije 57 minuta

Švicarski muzičar Nemo, pobjednik Eurosonga 2024. godine, odlučio je vratiti svoj trofej u znak protesta zbog odluke da Izrael učestvuje na narednom Eurosongu, koji će se održati u Beču. Vijest je objavila austrijska novinska agencija APA.

Nemo je svoju odluku podijelio na Instagramu, navodeći da više ne želi držati trofej na polici jer smatra da njegovo značenje više nije usklađeno s vrijednostima koje takmičenje treba predstavljati.

– Iako sam zahvalan na svim iskustvima koja mi je Eurosong donio, ovaj trofej više ne oslikava ono u šta vjerujem – rekao je umjetnik,piše Vijesti

Istakao je da organizatori često naglašavaju kako je Eurosong posvećen jedinstvu, inkluziji i dostojanstvu, ali da odluka Evropske radiodifuzne unije (EBU) da dopusti Izraelu učešće stoji u suprotnosti s tim principima.Dvadesetšestogodišnji nebinarni izvođač pobijedio je u Malmöu s pjesmom The Code, a trofej je vratio samo dan nakon što je Island najavio bojkot takmičenja. Time je ova zemlja postala peta koja je potvrdila da neće učestvovati u Eurosongu 2025. godine u bečkoj Stadthalle.

Ranije su bojkot već najavile Slovenija, Španija, Holandija i Irska, nakon što je EBU početkom decembra potvrdio da će Izrael ipak biti dio narednog izdanja takmičenja.


