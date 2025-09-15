Dodik odgovorio Čoviću: Herceg-Bosna nema predsjednika

Podsjećanja radi, Čović je, odgovarajući na pitanje novinara o tome da “Republika Srpska nema predsjednika” rekao da “to treba popuniti”.

“Pročitao sam izjavu mog prijatelja Dragana Čovića iz hrvatskog naroda i kaže Republika Srpska kao nema predsjednika. Ja mu kažem, slažem se da Herceg Bosna nema predsjednika i da ga treba izabrati i to je moj odgovor na njegovu tvrdnju o tome da li ima ili nema predsjednika”, rekao je Dodik.

Podsjetimo, potpredsjednik RS-a Davor Pranjić informisao je danas Predsjedništvo HDZ-a BiH na sjednici u Mostaru, da su pripreme za izbor predsjednika RS uveliko u toku,pišu Vijesti

Potvrdio je ovo lider HDZ-a Dragan Čović.

“Ono što znamo je da nemamo predsjednika RS-a u ovom trenutku, to mjesto treba popuniti. Do tada ima nekog prijenosa nadležnosti, to će se također objaviti ovih dana, odnosno preuzete su odgovornosti za taj dio izvršenja poslova, da bi sve funkcioniralo”, rekao je Čović.

Dodao je da u svemu tome ne vidi nekih problema.

Lider HDZ-a je rekao da se odluke moraju poštivati, te da su institucije donijele odluku.

Facebook komentari