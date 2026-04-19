Hutisti predstavljaju veliku opasnost, prijete tjesnacu koji je alternativa Hormuškom: “Imaju potencijal izazvati katastrofu”

Stručnjaci upozoravaju da proiranski Hutisti imaju potencijal izazvati katastrofalan gospodarski šok diljem svijeta.Ako Hutisti pojačaju svoju ulogu u američko-izraelskom sukobu s Iranom napadima na plovila u uskom tjesnacu Bab el-Mandeb uz Crveno more, to ne bi samo dodatno poguralo cijene nafte prema gore, nego bi destabiliziralo i “cjelokupnu pomorsku sigurnost”, rekao je Ahmed Nagi, viši analitičar za Jemen pri organizaciji International Crisis Group, istraživačkoj instituciji.

“Posljedice ne bi bile ograničene samo na energetsko tržište”, nadodao je Nagi, piše AP News.

Dok Iran steže obruč oko Hormuškog tjesnaca, države su požurile tražiti alternativne rute. Bab el-Mandeb, na južnom vrhu Arapskog poluotoka, posebno je važan jer kontrolira promet brodova koji kroz Crveno more plove prema Sueskom kanalu.Kako bi zaobišla zatvaranje Hormuškog tjesnaca, Saudijska Arabija kroz taj uski morski prolaz svakodnevno šalje milijune barela sirove nafte,piše Dnevnik

Oko 12 posto svjetske trgovine inače prolazi tim plovnim putem, uključujući naftu, prirodni plin, žitarice i sve, od igračaka do elektronike.

