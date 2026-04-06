Novorođenče preminulo tokom transporta iz Čačka u Kragujevac, sanitet učestvovao i u saobraćajnoj nesreći

Velika tragedija dogodila se u Srbiji nakon što je novorođenče staro svega dva dana preminulo uprkos višestrukim pokušajima reanimacije tokom transporta iz Čačka u Kragujevac, potvrđeno je za RTS.

Beba je iz Opće bolnice u Čačku upućena u Univerzitetski klinički centar u Kragujevcu u izuzetno teškom zdravstvenom stanju, ali je, uprkos naporima ljekara, preminula na putu do odjela neonatologije.

Višestruke reanimacije

Kako navodi RTS, novorođenče je više puta reanimirano – prvo u čačanskoj bolnici, a potom i u vozilu hitne pomoći tokom transporta. U Kragujevac je stiglo bez znakova života, gdje je medicinski tim ponovo pokušao reanimaciju, ali bez uspjeha.

Saobraćajna nesreća u Korićanima

Tokom transporta dogodila se i lakša saobraćajna nezgoda u kragujevačkom naselju Korićani, u kojoj je učestvovalo vozilo hitne pomoći iz Čačka, u kojem se nalazila beba,pišu Avaz

Nakon nezgode, novorođenče je preuzela ekipa hitne pomoći iz Kragujevca i, uz pratnju medicinskog tima iz Čačka, nastavljen je transport ka Univerzitetskom kliničkom centru u Kragujevcu.

Nadležni su naložili obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

