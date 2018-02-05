Opasan virus hara Francuskom: Naglo porastao broj zaraženih

Kako je objavio Figaro, to je bolest koja se dugo smatrala egzotičnom, ali se sada ubrzano širi Francuskom, gdje je od početka maja registrovano skoro 400 autohtonih slučajeva čikungunje.

Prema podacima koje je u srijedu objavila Francuska služba javnog zdravstva, samo u jednoj sedmici zabilježen je 81 slučaj čikungunje.

Zdravstvena agencija je u svom sedmičnom izvještaju sažela da je od 8. septembra u Francuskoj identifikovano “38 epizoda čikungunje, što je od maja ukupno 382 slučaja”.

Prvi lokalni slučaj prijavljen je u Parizu, a ovo ljeto je bez presedana u kontinentalnoj Francuskoj po broju autohtonih slučajeva čikungunje. Prisustvo tigrastih komaraca sada je zabilježeno u 81 departmanu, usred globalnog zagrijavanja.

Sa postojanošću aktivnih epidemija, posebno u turističkim područjima na jugu Francuske, i povratkom ljetnih odmora, povećava se rizik od sekundarnih epidemija u drugim regijama Francuske, procjenjuje Francuska služba javnog zdravstva.

Denga groznica, koju također prenosi tigrasti komarac i koja je u porastu, do sada je bila u fokusu jedanaest žarišta prenosa u kontinentalnoj Francuskoj, sa ukupno 21 slučajem, bez dostizanja rekorda iz 2024. godine (66 slučajeva). Još jedna bolest pod pojačanim nadzorom je groznica Zapadnog Nila. Sa 23 do sada identifikovana domaća slučaja, ovo ljeto nije oborila rekorde, ali njihova lokacija potvrđuje sve veći broj slučajeva prenosa izvan područja Mediterana.

Od početka pojačanog nadzora nad bolestima koje prenose komarci početkom maja, zabilježeno je 966 uvezenih slučajeva čikungunje, 894 denge i sedam zika virusa.

Denga i čikungunja mogle bi postati endemske u Evropi zbog globalnog zagrijavanja, urbanizacije i putovanja – svih faktora koji podstiču širenje tigrastog komarca, navodi se u studiji objavljenoj sredinom maja u časopisu Lancet Planetary Health, prenosi Figaro.

