Impresivni rezultati međunarodnog aerodroma Sarajevo

Prema zvaničnim podacima, tokom proteklog mjeseca kroz sarajevski aerodrom prošlo je ukupno 311.827 putnika. U poređenju s istim periodom prethodne godine, riječ je o rastu od impresivnih 20%, što potvrđuje kontinuirani trend povećanja prometa.

Pored toga, u augustu je realizirano ukupno 2.414 aviooperacija, što predstavlja povećanje od 10% u odnosu na isti mjesec prošle godine.

Od januara do kraja augusta 2025. godine, kroz Međunarodni aerodrom Sarajevo ukupno je prošlo 1.552.145 putnika, što predstavlja značajan pokazatelj stabilnog rasta i jačanja pozicije aerodroma na regionalnom nivou.

Iz aerodroma naglašavaju da su ovi rezultati plod predanog rada i saradnje svih uključenih strana:

“Ovi impresivni rezultati rezultat su zajedničkog rada, posvećenosti i profesionalizma svih zaposlenih, kao i potvrda uspješne saradnje s brojnim partnerima, aviokompanijama i institucijama. Ovim putem upućujemo iskrenu zahvalnost svim radnicima aerodroma – od operativnog i tehničkog osoblja, kao i administrativnih službi, na njihovoj neiscrpnoj energiji, predanosti i svakodnevnom doprinosu nesmetanom funkcionisanju sarajevskog aerodroma”, saopćili su sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo,pišu Vijesti

Ovim rekordom Sarajevo se svrstava među regionalne aerodrome s najdinamičnijim rastom u 2025. godini, a očekuje se da će do kraja godine broj putnika dodatno premašiti dosadašnje projekcije.

