Oporavak ide na bolje: Halid Bešlić izašao iz bolnice

“Halid Bešlić nije više na klinici. Napustio je bolnicu. Nema nikakvih promena, isto je kao juče”, rekli su iz bolnice u Sarajevu u izjavi za Grand TV.

Njegov menadžer Damir Ramljak Tigar je prije nekoliko dana otkrio da Halid ima problema s jetrom.

“Stanje je stabilno. On je gore, u bolnici, koliko znaju doktori, toliko znam i ja. Bio sam nedavno kod njega i opet ću ići. Dogodilo se to sa jetrom… Jetra ne funkcioniše baš najbolje, pa sad rade na tome da se očisti”, rekao je menadžer,pišu Vijesti

Halid je zbog problema za zdravljem bio primoran da otkaže brojne nastupe.

“To će sigurno potrajati neko vrijeme. Naravno da smo otkazali koncerte, da ne bude dodatnog stresa i da ljudi ne nagađaju hoće li ih biti ili neće. Nismo otkazali koncert u Zagrebu u decembru. Pri svijesti je. Dobro se nosi sa svime. To je Halid, takav je čovjek, šta god da je, tako je”, zaključio je njegov menadžer u izjavi za Grand TV.

