O ovom videu priča cijela Srbija, građani se sprdaju s Vučićem

Uz standardno crtanje po ploči i upozoravanje novinara “da se lijepo ponašaju”, predsjednik Srbije dotaknuo se i – kredita, piše Nova.rs.

U jednom trenutku pokušao je objasniti šta su to potrošački krediti, naglasivši da ih “malo ko uzima”, a da služe, primjerice, “za kupovinu drva za ogrjev”.

Zatim je krenuo objašnjavati koliko će oni ubuduće biti povoljniji:

– “Potrošačke kredite ćemo spustiti…” – rekao je Vučić, a zatim je uslijedila potpuna tišina. Pet sekundi muk. Vučić jednostavno nije znao reći koliko će ih “spustiti”, pa je naglo prešao na gotovinske kredite.

Mnogi su komentarisali da Vučić više i nije nešto sposoban izbacivati informacije na način kojim je nekad zasipao javnost.

Komentari brojnih građana Srbije preplavili su društvene mreže, a video je, naravno, postao viralan.

– “Bolje bi mu bilo da je prodavao namirnice nego što nama prodaje maglu… Pogubio se, stisnuli ga studenti, a sad i Zapad. Ovo što pokazuje, prvi put vidi u životu.”

– “Je li to njemu normalno da se diže kredit za drva?”

– “Gdje nam je premijer ili barem resorni ministar da predstavi mjere? Ovo je cirkus od države!”

– “Možete li zamisliti Macrona, recimo, kako na štandu u Elizejskoj palači objašnjava kredite?”

– “Radi li predsjednik i dostavu? Baš me mrzi ići u dućan.”

Jel ovo TV shop? 😂

Koji broj da pozovemo za porudžbine? 🤔

Koji smo mi 🎪 od države… pic.twitter.com/G7TszJitPC — Broj Jedan (@Broj__Jedan) August 24, 2025

