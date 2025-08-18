Dodik: Neću poštovati odluku, ja sam predsjednik RS

Dodik se oglasio objavom na mreži X.

– Nisu poštovali Ustav BiH, nisu poštovali Ustav RS, nisu poštovali zakon, a ja treba da poštujem njihovo nepoštovanje svega! Neću poštovati. Poštovat ću volju srpskog naroda. Bili ste bahati i osioni, a očekujete da ja budem pokoran. Neću biti. Ja sam predsjednik RS, a vi pišite šta god hoćete. Izabrao me je narod, neće me smjenjivati strana vlada! Vi tjerajte po svome, mi ćemo po svome. Nadam se da nam se putevi neće ukrstiti – naveo je Dodik.Podsjećamo, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) je na sjednici održanoj 6. augusta jednoglasno oduzela mandat predsjednika RS Miloradu Dodiku,pišu Vijesti

Dodik je presuđen pravosnažno na godinu dana zatvora i zabranu šest godina političkog djelovanja.

