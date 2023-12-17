Vijesti

Iz tunela Ivan spašena porodica iz Austrije, stigle i nove informacije za vozače

Objavljeno prije 16 minuta

Četveročlana porodica iz Austrije, koja se nalazila u vozilu koje se danas zapalilo u tunelu Ivan, spašena je i zbrinuta bez povreda. Njihov automobil je, nažalost, potpuno uništen u požaru, piše Novikonjic.ba.Službe za hitne intervencije, uključujući vatrogasce, medicinsko osoblje i policiju, reagovale su izuzetno brzo. Iako su izbjegnute povrede, požar je izazvao veliku štetu na automobilu, a gužve u saobraćaju su i dalje prisutne dok se ne uspostavi potpuna normalizacija.

BiHAMK: Saobraća se preticajnom trakom

BiHAMK je objavio da se zbog oštećenja kolovoza u voznoj traci, uzrokovanog današnjim požarom, na dionici autoceste A1 iz smjera Bradine prema Tarčinu saobraća preticajnom trakom,pišu Vijesti

“Vozače molimo da smanje brzinu i poštuju postavljenu signalizaciju. Iz smjera Tarčina prema Bradini motorna vozila saobraćaju nesmetano”, naveli su.

Podsjetimo, konjički vatrogasci objavili su ranije dramatične prizore požara automobila u navedenom tunelu.

Kako navode u objavi, na teren su odmah upućena dva vatrogasca sa jednim vozilom, a u ispomoć su stigli i vatrogasci DVD Tarčin te pripadnici Sarajevske vatrogasne brigade.

“Pravovremenom reakcijom požar je stavljen pod kontrolu i spriječene su veće posljedice”, dodali su.


